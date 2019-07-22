Doğru CEO’yu seçmek verimi yüzde 30 artırıyor
İşe almada piskometrik sistemini uygulayan Assesment System’in CEO’su Sevinç “Şirketlere doğru yönetici seçmeleri için destek veriyoruz. Doğru CEO, şirkete yüzde 30 katma değer sağlıyor” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Maaşları 40 bin ile 150 bin TL arasında değişen ve şirketlerin tüm yükünü omuzlayan CEO’ların seçiminden bölüm yöneticilerinin belirlenmesine kadar pek çok alanda şirketlere yardımcı olan piskometrik sistemini uygulayan Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç, doğru yönetilen şirketlere yüzde 30 oranında verimlilik kazandırdıklarını söyledi. “Bir CEO’yu ve yöneticiyi yanlış seçmenin maliyeti onun bir iki yıllık maaşı ve tazminatının getirdiği birkaç milyon TL’lik maddi yükün yanında, üretimde yaşanacak aksilikler nedeniyle de şirketlerin ciddi bir kaybı söz konusu oluyor.
4 MİLYON KİŞİYİ ELE ALDI
Bu hem maddi hem de insan kaynakları açsından yaşanıyor. Her altı adaydan iki kişi başarılı olur. Biz, başarılı olacak o yüzde 30’luk dilimdeki yöneticiyi arayıp buluyoruz” dedi.
Sistemin kişiyi zorluklar karşısında ölçme ve değerlendirme testlerinden oluştuğunu bunu da kişiye özel ve gruplar halinde en erken bir gün ve en detaylı bir hafta içinde gerçekleştirdiklerini anlatan Sevinç, şunları söyledi: “İki yöntemimiz var. İlki, simülasyon içeren uygulamalarla kişinin potansiyelini belirleyen Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları. Değerlendirilen kişi için en az yarım, çoğunlukla tam günlük değerlendirme içeren bu uygulama ile bugüne kadar farklı sektörlerden 50 bine yakın kişi değerlendirdik. Diğer ana başlık ise Genel Yetenek Testi, Kişilik ve Yetkinlik Envanterleri gibi Psikometrik Araçlar. Bugüne kadar 4 milyondan fazla kişi, bizim araçlarımızla değerlendirildi.”
Yapay Zeka ile çalıştıklarını anlatan Sevinç “Yapay zekanın mülakatlara katkısı doğru sorular ile objektif değerlendirme yapılıyor olması. Mülakatlar yanında yapay zeka ile çalışan vaka çalışmaları ile herhangi değerlendiriciye ihtiyaç olmadan yetkinlikler ölçümlenebiliyor” dedi.
MÜLAKATLAR KİŞİ BAŞI 2 BİN TL
Fiyatlandırma konusunda da bilgi veren Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç “Kişi başı bir bedelle çalışıyoruz. Büyük holdinglerin CEO’larının maaşlarına kıyasla bir ücretlendirme yapmıyoruz. 2 bin ile 6 bin TL arasında değişen fiyatlandırma sistemimiz var. Bu paraya sizi milyonlarca TL zarara uğratabilecek bir durumdan kurtarıyoruz. Ölçme değerlendirme bilgisi ile oyun teknolojisini birleştiren Arctic Shores’in geliştirdiği ve Türkiye’de ilk kez bizim tarafından uygulanacak ‘Oyun Bazlı Değerlendirme’nin İK alanında yeni dönem başlatacak” dedi.
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