Doğru CEO’yu seçmek verimi yüzde 30 artırıyor 

Maaşları 40 bin ile 150 bin TL arasında değişen ve şirketlerin tüm yükünü omuzlayan CEO’ların seçiminden bölüm yöneticilerinin belirlenmesine kadar pek çok alanda şirketlere yardımcı olan piskometrik sistemini uygulayan Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç, doğru yönetilen şirketlere yüzde 30 oranında verimlilik kazandırdıklarını söyledi. “Bir CEO’yu ve yöneticiyi yanlış seçmenin maliyeti onun bir iki yıllık maaşı ve tazminatının getirdiği birkaç milyon TL’lik maddi yükün yanında, üretimde yaşanacak aksilikler nedeniyle de şirketlerin ciddi bir kaybı söz konusu oluyor.

4 MİLYON KİŞİYİ ELE ALDI

Bu hem maddi hem de insan kaynakları açsından yaşanıyor. Her altı adaydan iki kişi başarılı olur. Biz, başarılı olacak o yüzde 30’luk dilimdeki yöneticiyi arayıp buluyoruz” dedi.

Sistemin kişiyi zorluklar karşısında ölçme ve değerlendirme testlerinden oluştuğunu bunu da kişiye özel ve gruplar halinde en erken bir gün ve en detaylı bir hafta içinde gerçekleştirdiklerini anlatan Sevinç, şunları söyledi: “İki yöntemimiz var. İlki, simülasyon içeren uygulamalarla kişinin potansiyelini belirleyen Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları. Değerlendirilen kişi için en az yarım, çoğunlukla tam günlük değerlendirme içeren bu uygulama ile bugüne kadar farklı sektörlerden 50 bine yakın kişi değerlendirdik. Diğer ana başlık ise Genel Yetenek Testi, Kişilik ve Yetkinlik Envanterleri gibi Psikometrik Araçlar. Bugüne kadar 4 milyondan fazla kişi, bizim araçlarımızla değerlendirildi.”

Yapay Zeka ile çalıştıklarını anlatan Sevinç “Yapay zekanın mülakatlara katkısı doğru sorular ile objektif değerlendirme yapılıyor olması. Mülakatlar yanında yapay zeka ile çalışan vaka çalışmaları ile herhangi değerlendiriciye ihtiyaç olmadan yetkinlikler ölçümlenebiliyor” dedi.