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Doğrudan yatırımlarda 'simülasyon' dönemi

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda rakip ülkelere göre konumunu ve gelişim alanlarını belirlemek için 'yatırım yeri seçim simülasyonu' yapılacak.

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Türkiye'de iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılara yol göstermesi, ülkenin rakiplerine göre konumunun ve gelişim alanlarının belirlenmesi amacıyla "yatırım yeri seçim simülasyonu" hazırlanacak.
 
AA muhabirinin, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, iş ve yatırım ortamı reformlarıyla uluslararası doğrudan yatırımların artırılarak Türkiye'nin bölgesel üretim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.
 
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin teşkilat yapısına ilişkin mevzuatta değişikliğe gidilecek. Ofisin, uluslararası doğrudan yatırımcıların başvurularına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması, ilgili kamu kurumları nezdindeki işlemlerin yürütülmesi ile uyuşmazlıklara çözüm geliştirilmesi gibi konularda yetkilendirilmesi sağlanacak.
 
Özel yatırımlar ile yatırımcıların korunmasına yönelik çerçeve bir düzenleme yapılacak. Kamu idareleri ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları karara bağlayacak yatırım ombudsmanlığı sistemi oluşturulacak.
 
Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin sonuçlanma süreleri idareler tarafından önceden belirlenerek ilan edilecek. Sapma olması halinde yeni süre, gerekçesiyle yatırımcıya bildirilecek. Mahalli idarelerin yatırım izinlerine yönelik uygulamaları da basitleştirilecek ve zorlayıcı olanlar kaldırılacak. Noter onayı aranan işlemlerin sayısı ve maliyetleri de azaltılacak.
 
"Yatırım yeri seçim simülasyonu yapılacak"
Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda rakip ülkelere göre konumunu ve gelişim alanlarını belirlemek için yatırım yeri seçim simülasyonu yapılacak. Yabancı yatırımcılara da yol gösterecek söz konusu projenin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.
 
Sabit teşvik paketi yerine, yatırımcının ihtiyaç duyduğu desteklerden yararlanmasını sağlayacak esnek bir sistem hayata geçirilecek.
 
Üreten Şehirler Programı
İmalat ve ihracatın odağı olan şehirlerin değer zincirinin daha üst aşamasına çıkması, kurumsallaşma, pazarlama ve ulaşım altyapısının desteklenmesi için "Üreten Şehirler Programı" geliştirilecek. Programın uygulanacağı şehirlerin seçimi için analiz ve saha çalışmaları yürütülecek.
 
Serbest bölgelere stratejik ve yüksek katma değerli yatırımlar çekilecek. Bu amaçla model serbest bölge kurulacak.
 
Türkiye'nin yatırım ortamı performans kriterleri oluşturulacak. Böylece, ülkenin yatırım ortamı, önceden belirlenmiş kriterlere göre düzenli olarak değerlendirilecek ve iyileşme alanları belirlenecek. Yatırım ortamı değerlendirme anketi yapılarak, sorunlar ilk elden tespit edilecek.
 
Bu çalışmalarla, Türkiye'nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2020 yılında 30'uncu sıraya yükselmesi hedefleniyor. Türkiye, bu yıl endekste 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya çıkma başarısı gösterdi.

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