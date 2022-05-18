Doğu Afrika'nın yükselen yıldızı! Türkiye için altın niteliğinde fırsat

94 şirket ve 500 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'nde Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni onur konuğu olarak yer aldı.

Zirveye katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uganda tarafından üst düzeyde katılım olduğunu ve çok etkileyici bir zirve organize edildiğini söyleyerek, "Uganda'da Türk yatırımcılar için fırsatlar var." dedi.

Uganda'nın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Turagay, "Doğal kaynakları çok gelişmiş ve bunu ticarileştirme çabası içindeler. Uganda, Doğu Afrika'nın yükselen yıldızı olacak." yorumunu yaptı.

Turagay, keşfedilen petrol rezervleri sayesinde net ihracatçı konuma gelmesi beklenen Uganda'da altyapı alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirterek "Türkiye olarak kuvvetli kaslarımızdan biri de müteahhitlik. Buradaki altyapı çalışmalarında aktif rol almalıyız ve bu projeleri kaçırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Uganda'da verimli tarım arazileri bulunduğunu, pamuk, yaş meyve-sebze ve kahve yetiştiriciliğinde ise iyi bir seviyede olduğunu kaydeden Turagay, arazilerin yıl içerisinde 2-3 kez ekilebiliyor olmasının önemli avantaj olduğuna dikkati çekti.

- "TÜRKİYE OLARAK EN YÜKSEK PAYI ALMAK DURUMUNDAYIZ"

Uganda'yı sadece kendi içinde değerlendirmemek gerektiğini, Doğu Afrika Topluluğu'na ve Afrika Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'na (AfCFTA) dahil olmaları sebebiyle tüm Afrika'ya açılan kapı olarak görmek gerektiklerini söyleyen Turagay, "AfCFTA'nın GSYH'si 3,5 trilyon dolar düzeyinde. Afrika, önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı olacak. Buradan Türkiye olarak en yüksek payı almak durumundayız." dedi.

Turagay, Uganda özelinde 2021 yılında 72 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını ve bunun iki ülke potansiyelinin çok altında olduğunu belirtti.

Türk inşaat şirketlerinin Uganda'da 7 projede 526 milyon dolarlık iş aldığını ve gelecek dönemde çok daha büyük projelerin olacağını kaydeden Turagay, "Büyükelçiliğimiz, ticaret müşavirliğimiz ve iş konseyimiz aktif şekilde çalışıyor. Özellikle müteahhitlik sektörümüzün önemli rol oynadığını görmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "CUMHURBAŞKANININ BİZZAT KATILMASI, TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK YATIRIMCILARI NE DERECE ÖNEMSEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'ni AA muhabirine değerlendiren DEİK Uganda-Türkiye İş Konseyi Başkanı Doğan Ali Doğan ise iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği, iş insanlarının kendi aralarında ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler yaptığı verimli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Doğan, "Uganda basını ve kamuoyu zirveyi yakından takip etti. Cumhurbaşkanının zirveye bizzat katılması, Türkiye'yi ve Türk yatırımcıları ne derece önemsediğini bizlere gösterdi." dedi.

Tüm bakanlıkların, Uganda'ya yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydeden Başkan Doğan, "Uzun yıllardır süre gelen siyasi istikrarın desteklediği güvenli iş ve yaşam ortamının yanı sıra gelişmiş bankacılık sistemi sayesinde Uganda, Türk yatırımcıların daha fazla ilgi duyması gereken bir ülke." ifadelerini kullandı.

- TÜRK İŞ İNSANLARI İÇİN ENDÜSTRİ PARKI VE TİCARET MERKEZİ TAHSİS EDİLDİ

Başkent Kampala'ya yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Nakasongola'da Uganda hükümeti tarafından Türk yatırımcıların kullanımına tahsis edilen Endüstri Parkı ve Ticaret Merkezine dair açıklamalarda bulunan Doğan, yaklaşık 2,5 milyon metrekare alana sahip bu alanda Türk yatırımcıların ihtiyaç duyacağı büyüklüklerde arsalar, fabrika ve üretim tesisleri yapmaları amacıyla altyapısı tamamlanmış şekilde teslim edileceği bilgisini paylaştı.

Doğan, Türk iş insanlarına özel sundukları fırsatlar sayesinde Uganda'nın bölge ülkeler arasında öne çıktığını belirterek, "Hali hazırda 72 milyon dolar olan ticaret hacmimizi çok yukarılara taşıyacağına inandığım bu projenin her iki ülke yatırımcıları tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Zirvenin Türk iş dünyasında Uganda'nın bilinirliğine katkı sunacağını belirten DEİK Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Uganda Temsilcisi Abuzer Ülger de gerek endüstri gerekse tarım alanında Uganda'da müthiş bir potansiyelin bulunduğunu ve zirvenin yansımalarının çok pozitif olacağına dikkati çekti.

Uganda'da 10 yıla yakın süredir ikamet ettiğini ve ticaret yaptığını belirten Ülger, "Uganda'da ticaret yapan yerleşik Türkler olarak bu organizasyonu takdir ve tebrik ediyoruz." dedi.

Uganda tarafından üst düzey katılımın olmasının yetkililerin istek ve samimiyetini gösterdiğini hatırlatan Ülger, "Zirvenin önümüzdeki dönemde ticaret hacmine hatırı sayılır katkısı olacaktır. İki ülke ilişkilerindeki gelişimi hep birlikte göreceğiz." yorumunu yaptı.