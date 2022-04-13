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Ekonomi

Doğu Afrika'ya Türk imzası! 20 saatten 6 saate düşecek

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Türk imzası taşıyan yüksek hızlı tren projesinin 3. etabının temel atıldı. Üçüncü etap tamamlandığında, normal trenlerle 20 saat süren 840 kilometrelik Darüsselam ile Tabora arası 6 saate düşecek.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 05:19 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 05:19
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Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Türk şirketi Yapı Merkezi tarafından inşa edilen yüksek hızlı tren hattı projesinin üçüncü etabının temeli atıldı.

Tabora şehrinde düzenlenen temel atma törenine, Tanzanya Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Makame Mbarawa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu ve Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu katıldı.

Makutupora ile Tabora şehirleri arasında inşa edilen tren hattı 368 kilometrelik mesafeyi kapsıyor.

6 SAATE DÜŞECEK

Üçüncü etap tamamlandığında, normal trenlerle 20 saat süren 840 kilometrelik Darüsselam ile Tabora arası 6 saate düşecek.

NİSAN SONUNDA FAALİYETE GEÇECEK

Tanzanya Demiryolları Şirketi (TRC) Genel Direktörü Masanja Kadogosa, törende yaptığı konuşmada, yüzde 95'i tamamlanan hattın birinci etabının nisan sonunda faaliyete geçeceğini duyurdu.

ÜÇÜNCÜ ETAPTA HEDEF 2025

Kadogosa, ikinci etabın aralık ayında, üçüncü etabın ise 2025'te tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Maliyeti 5 milyar doları geçen demir yolu projesinde, 2 bini Türk olmak üzere 14 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

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