25 Aralık 2025 Perşembe
Ekonomi

Doğu Akdeniz GTH Projesi'nde ilk adım tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, HAVELSAN iş birliğiyle hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında ilk kabullerin yapıldığını duyurdu.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, seyir emniyetini artırmak için hazırlanan ve HAVELSAN'la yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'nde ilk kabullerin yapıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Mavi vatandaki hakimiyetimizi güçlendirmek ve Doğu Akdeniz'de seyir emniyetini artırmak için HAVELSAN ile yürüttüğümüz Doğu Akdeniz GTH Projesi'nde ilk kabullerimizi gerçekleştirdik. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak denizlerdeki gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

- İNŞAATLAR TAMAMLANIYOR

Paylaşımda yer alan grafikteki verilere göre, Doğu Akdeniz GTH Projesi'nde HAVELSAN işbirliğiyle ilk kabuller yapılırken, inşaat kabul işleri ve sistem yazılımı fabrika kabul testleri de gerçekleştirildi.

Öte yandan, Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin inşaatıyla Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki üç trafik gözetleme istasyonunun inşaatı tamamlandı.

Projenin, 2026'nın ikinci yarısında hizmete girmesi planlanıyor.

