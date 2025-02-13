Almanya'da iktidardaki koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Federal Meclis Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistinliler arasında çatışmayla ilgili siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Bu da İsrail'in güvenliğinin yanı sıra Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin yaşayabileceği bir Filistin devletinin de kurulması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Trump'ın Gazze planına ilişkin de Schmid, "Bu bir skandaldır ve aynı zamanda ciddi bir savaş suçu olur. İki milyon insanı öylece yerlerinden edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Schmid, ABD'nin Avrupa için vazgeçilmez bir güvenlik ortağı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ancak, Avrupa'nın birleşmesine karşı olan ve Avrupa'yı otomatik olarak bir ortak olarak görmeyen bir başkan (Trump) var." diye konuştu.

Bunun da Trump yönetimiyle işbirliğinin sabırlı bir şekilde nerede yapılabileceğinin tespit edilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade eden Schmid, bunun özellikle Avrupalılar olduğu kadar ABD için de en büyük dış politika sınaması olan Çin ile ilişkiler konusunda önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Schmid, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna ve Avrupalar olmadan karar verilemeyeceğini belirterek "Bu, bizim güvenliğimizle ilgili." ifadesini kullandı.

Schmid, Trump'ın da ivedi bir şekilde barış getiremeyeceğini gördüğünü dile getirerek bunun da Amerikalılar, Avrupalılar ve Ukrayna arasında titiz bir hazırlık ve iyi bir koordinasyon gerektirdiği anlamına geldiğini kaydetti.

Bu konuda bu yıl çok fazla ilerleme sağlanacağından emin olmadığını aktaran Schmid, "Putin hedeflerine askeri güçle ulaşabileceğine inandığı sürece, gerçek müzakerelere girmeye hazır olmayacaktır. Bu nedenle Ukrayna'yı askeri olarak da desteklemeyi sürdürmek gereklidir." dedi.

- TÜRKİYE ALMANYA İLİŞKİLERİ

Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendiren Schmid, "Türkiye, Almanya ve Avrupa için vazgeçilmez bir ortaktır. Bu nedenle Türkiye ile ilişkilerimizi yoğunlaştırmalı ve özellikle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki bölgesel konularda siyasi işbirliğini genişletmeliyiz." diye konuştu.

Schmid, Türkiye ile Almanya arasında ekonomik işbirliğine ilişkin koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçime işaret eden Schmid, SPD'nin istihdama yatırım yapılmasından yana olduğunu, Almanya'da yatırımların artması için şirketlere teşvikleri getirilmesi gerektiğini belirtti.

Schmid, SPD'nin sosyal güvenliğe önem verdiğini; bunun, belirsizliğin olduğu dönemlerde bu her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

