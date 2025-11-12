İSTANBUL 17°C / 11°C
  Doğu Akdeniz'de kritik adım! Enerji alanında işbirliği vurgusu yapıldı
Ekonomi

Doğu Akdeniz'de kritik adım! Enerji alanında işbirliği vurgusu yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya ziyareti çerçevesinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile enerji alanında işbirliğini görüştü.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 17:39
Doğu Akdeniz'de kritik adım! Enerji alanında işbirliği vurgusu yapıldı
Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta gerçekleşen görüşmeye Libya Petrol Bakanı Halife Abdussadık ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman da katıldı.

Bakan Bayraktar görüşmede Başbakan Dibeybe'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletti.

TEKNİK ALANLARDA TECRÜBE PAYLAŞIMI KONULARI ELE ALINDI

Türkiye ve Libya arasında çeşitli enerji alanlarında işbirliği ufuklarının değerlendirildiği görüşmede, özellikle keşif ve arama, enerji altyapısının geliştirilmesi, teknik alanlarda tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

Libya Başbakanı Dibeybe görüşmede, ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir yatırım fırsatları yaratmak için her iki ülkenin enerji projelerinde ortak potansiyelinden yararlanmanın önemini vurguladı.

