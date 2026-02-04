İSTANBUL 13°C / 7°C
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
  • Ekonomi
  • Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz aranacak! Suriye ile imzalar atıldı
Ekonomi

Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz aranacak! Suriye ile imzalar atıldı

Şam yönetimi, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetleri için Chevron ve Power International Holding ile mutabakat zaptı imzaladı. Suriye Petrol Şirketi CEO'su Yusuf Kablavi yaptığı açıklamada bu tür mutabakatların ulusal ekonominin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

4 Şubat 2026 Çarşamba 20:13
Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz aranacak! Suriye ile imzalar atıldı
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende, devlete ait Suriye Petrol Şirketi ile Chevron ve Power International Holding arasında, Suriye kara sularında petrol ve gaz arama faaliyetlerini kapsayan mutabakat zaptına imza atıldı.

İmza töreninde konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, söz konusu ortaklığın, yıllar süren acıların ardından Suriye için yeni bir tablo çizilmesi adına dönüştürücü bir adımı temsil ettiğini söyledi.

Barrack, Chevron'un ABD politikasının etkin olduğu her yerde faaliyet gösteren en büyük ve en önemli şirketlerden biri olduğuna dikkati çekerek, enerji sektörüne yapılacak yatırımların Suriye'de istihdamın artmasına ve daha iyi bir yaşamın inşa edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

SURİYE EKONOMİSİNE GÜÇ KATACAK

Suriye Petrol Şirketi CEO'su Yusuf Kablavi ise bu tür mutabakatların ulusal ekonominin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Mutabakat zaptının anlaşmaya dönüştürülmesi için bir ekip oluşturduklarını aktaran Kablavi, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'den kurtarılan bölgelerdeki petrol sahalarını tahrip edilmiş halde devraldıklarına dikkati çekti.

