Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri ile ilgili önemli tespit

19 Eylül 2020 Cumartesi 09:31 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:32

Dünya enerji mücadelesinin son yıllardaki odak noktası, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları... Bölgede yüklü miktarda doğal gaz zenginliğinin tespit edilmesinin ardından dünya gözünü bu bölgeye dikti. Türkiye de hak ve menfaatlerinden geri atmayacağını vurgularken, bölgedeki sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin yayınladığı son rapora göre; Doğu Akdeniz’deki kaynaklar, Türkiye’nin 572 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek. Bunun, özellikle Girit’in güneyinde, Türkiye’nin de kıta sahanlığı içinde yer aldığına dikkat çekiyor. Karadeniz’de bulunan toplam rezervlerin, Türkiye’nin yaklaşık 272 yıllık ihtiyacına yetebileceği tahminleri dikkate alındığında; Doğu Akdeniz’deki potansiyel, kuzeyin iki katı olarak ortaya çıkıyor.

'GAZ DENİZ'E DÖNÜŞTÜ!

Son 10 yılda Doğu Akdeniz'de yapılan sondajlar sonunda; İsrail, Tamar yatağında 320 milyar metreküp, Leviathan'da 600 milyar metreküp, Kıbrıs ise Afrodit'te 130 milyar metreküp, Kalipso'da da 200 milyar metreküp civarında doğalgaz bulduğunu ilan etti. Bölgenin en büyük doğalgaz kaynağı, 800 milyar metreküplük rezerviyle Mısır'ın Zohr bölgesi... Son olarak İtalyan enerji şirketi ENI'den yapılan açıklamada, Nil Deltası açıklarındaki sahada doğalgaz keşfedildiği bildirildi. Keşfin yaklaşık 120 milyar metreküp olduğu açıklandı. Bölgede hâlihazırda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yanı sıra; Fransız Total, İtalyan ENI, İngiliz BP, İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell, ABD’li Noble ve Exxon Mobil, Güney Koreli Kogas, Katarlı Petroleum ile İsrailli Delek ve Avner şirketleri faaliyet gösteriyor.

BAĞIMLILIK AZALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuna-1 ile keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgazın ekonomik değerinin, Türkiye’nin tüm fosil yakıt ihtiyacını ithalat yapmadan beş sene karşılayabileceğini söylemişti. Bu çerçevede hem ithalat için dışarı giden ekonomik kaynaklar korunacak hem de kömür ve petrol gibi kirletici kaynaklar yerine doğalgaz kullanımı ile sera gazı emisyonlarını azalacak. Karadeniz gaz sahasından çıkarılabilecek miktarın, 13,6 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.