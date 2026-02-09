Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde seçim hareketliliği! Abdullah Atalar başkanlığa talip oldu

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde (DAİB) nisan ayında yapılacak başkanlık seçimi için iş insanı Abdullah Atalar aday olduğunu duyurdu.

Atalar, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Anadolu'nun güçlü üretim altyapısı ve girişimci ruhunun ihracatla dünyaya açıldığını belirterek, DAİB'in bu emeği küresel pazarlarda temsil eden önemli bir kurum olduğunu ifade etti.

Birliğe bugüne kadar hizmet eden başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Atalar, daha katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı hedeflediklerini vurguladı.

Atalar açıklamasında, "Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin kurumsal gücünü ve vizyonunu hep birlikte daha ileriye taşımak; katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için siz kıymetli üyelerimizin katkı ve desteklerine talibiz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde ihracatçıların küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik finansman, lojistik ve maliyet yüklerinin hafifletilmesi gerektiğine dikkati çeken Atalar, yeni pazarlara girişte tanıtım, markalaşma ve kurumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

ABDULLAH ATALAR KİMDİR?

1969 yılında Erzurum'da doğan Abdullah Atalar, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden de diploma aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Atalar, aydınlatma ve teknolojik ürünler alanında faaliyet gösteren Gecem Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Atalar, daha önce İstanbul İl Genel Kurulu Üyeliği, TOBB Delegeliği ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Atalar, evli ve üç çocuk babasıdır.