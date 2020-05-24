Doğu Anadolu'dan 4 ayda 189 ülkeye 546 milyon dolarlık ihracat

AA 24 Mayıs 2020 Pazar 17:54 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 17:55

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-nisan döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 189 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB'in ocak-nisan dönemindeki 4 aylık ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı döneminine kıyasla yüzde 5,78 azalarak, 546 milyon 797 dolar olarak kayıtlara geçti.

- TARIM İHRACATI ARTARKEN, SANAYİ İHRACATINDA DÜŞÜŞ GÖZLENDİ



Geçen yıl ocak-nisan döneminde 452 milyon 557 bin dolarlık sanayi, 97 milyon 302 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 8,23'lük düşüşle 327 milyon 460 bin dolarlık, tarımda yüzde 11,21'lik artışla 108 milyon 212 bin dolarlık dış satıma imza attı. Tarım ürünleri ihracatındaki artış dikkati çekti.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 23 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-nisan döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 70 milyon 993 bin dolarla makine sektörü aldı. Bu sektörü 65 milyon 599 bin dolarla kimya, 56 milyon 743 bin dolarla hazır giyim, 54 milyon 46 bin dolarla otomotiv izledi.

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 12 milyon 7 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 19 milyon 986 bin dolar, yaş sebze ve meyveden 19 milyon 986 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya kağıt, orman ürünlerinin 4 aylık ihracatı ise 42 milyon 189 bin dolar oldu.

- İHRACAT YAPILAN 189 ÜLKE İÇİNDE IRAK LİDERLİĞİ KORUYOR



Birliğin ocak-nisan döneminde ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 112 milyon 978 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 37 milyon 968 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 37 milyon 913 bin dolarla Almanya, 19 milyon 539 bin dolarla İran ve 13 milyon 425 bin dolarla Libya takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, ocak- nisan döneminde 189 ülkeye 546 milyon 797 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ihracatta düşüş yaşandığını ifade eden Tanrıver, "İhracatımızın Kovid-19'dan mümkün olduğunca az etkilenmesi ve firmalarımızın sevkiyatlarının hızlı ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız ve TİM ile sürekli irtibat halindeyiz." dedi.

Tanrıver, birlik olarak yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapılması için yoğun çalıştıklarına değinerek, "Kovid-19 salgının geçtikten sonra oluşan kayıplarımızı telafi edeceğiz. DAİB olarak 17 ilimizdeki ihracatçılarımız başta olmak üzere ülkemizdeki tüm üyelerimizle bu sıkıntılı günlerin aşılması için seferber olduk. İhracat kayıplarını telafi edeceğiz. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada inşallah salgının etkileri azalır ve hızlıca normal koşullara döneriz." değerlendirmesinde bulundu.