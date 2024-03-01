İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3378
  • EURO
    33,8955
  • ALTIN
    2066.54
  • BIST100
    9168.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Doğu Ekspresi'ne alternatif geliyor! Nisan'da tren seferleri başlayacak
Ekonomi

Doğu Ekspresi'ne alternatif geliyor! Nisan'da tren seferleri başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nisan ayında Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlayacağını duyurdu.

DHA1 Mart 2024 Cuma 13:23 - Güncelleme:
Doğu Ekspresi'ne alternatif geliyor! Nisan'da tren seferleri başlayacak
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif tren seferleri düzenleneceğini belirtti. Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan güzergahlarında turistik trenlerin nisan ayında seferlerine başlayacağını ve haziran ayının ortalarına kadar seferlerin devam edeceğini kaydederek, "Ankara-Kars hattında Doğu Ekspresi'nin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi büyük talep görüyor ve seyahat severler, farklı parkurlarda da aynı şekilde turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ GÖRME İMKANI SUNACAK'

Vatandaşlar tarafından çok talep edilen turistik trenlere yenilerini eklemekten mutluluk duyduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Diyarbakır seferini yapacak trenin 1051 kilometre hat uzunluğunda olduğunu ifade etti. Uraloğlu; 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan trenin 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te Ankara'dan hareket edeceğini Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de seferlerine başlayacağını aktardı. Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak" dedi.

Tatvan seferini yapacak olan yeni turistik trenin, 1262 kilometrelik hat uzunluğunda olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, yeni trenin 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu söyledi. Uraloğlu, seferin 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te Ankara'dan başlayacağını belirterek, "Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik duruş yapacak" ifadelerini kullandı.

YATAKLI KABİN FİYATI 9 BİN LİRA

Yeni açılacak turistik trenler için fiyat bilgisini de paylaşan Bakan Abdulkadir Uraloğu, Ankara-Diyarbakır parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Uraloğlu, Ankara-Tatvan parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olduğunu söyledi.

'DOĞU EKSPRESİ GİBİ ÇOK SEVİLECEĞİNE İNANIYORUZ'

Uraloğlu, "Tren, hem alternatif bir tatil seçeneği sunarak Anadolu'muzun tarihi, doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlıyor hem de trende seyahatin kendisi tatil gibi. Ayrıca fotoğraf severler için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu turistik trenlerin de Turistik Doğu Ekspresi gibi çok sevileceğine inanıyoruz. Farklı parkurlarda da turistik trenlerin işletilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.