Doğu trafiğini rahatlatacak dev projede çalışmalar sürüyor: Viyadük ve tüneller yükseliyor

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ile çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Viyadük, bir süre önce delme işlemi tamamlanan tünel ve yolla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına, zorlu bir coğrafyada güzel bir hizmetin hızla yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Karakaya, "Bitlis-Tatvan çevre yolu, Van ve Diyarbakır hattında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hizmet verecek. Çevre yolunun uzunluğu yaklaşık 10,2 kilometredir. Çevre yoluyla ilgili çalışmalar epeydir devam ediyor. Bu çalışmalar ikmal ihalesiyle hız kazandı. Bu 10,2 kilometrelik yol güzergahında çift tüplü iki tünelimiz mevcut. Bu tünellerden birinde artık geçiş sağlandı. T2 dediğimiz tünelin de üçte ikisi tamamlandı." dedi.

Çevre yolunda 145 metre uzunluğunda 4 ayaklı bir viyadüğün inşaatının da başladığını ifade eden Karakaya, çevre yolu projesinin yüzde 55 civarında fiziki gerçekleşmesinin sağlandığını anlattı.

Çevre yolunun Van ve Diyarbakır hattında yolculuk yapan bütün vatandaşlara hizmet vereceğini dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Tatvan'da özellikle yaz aylarında günlük 30 binin üzerinde araç trafiği bulunuyor. Bu araç trafiğinin en az yüzde 35 kadarının çevre yolunu kullanacağını değerlendiriyoruz. Bu araçların daha çok ağır vasıtalar olduğunu düşünürsek Tatvan şehir içi trafiğinde yaklaşık yüzde 50 gibi bir rahatlamaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu her türlü desteği veriyor. Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu ile Ankara'ya gittiğimizde çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Karayolları Bölge Müdürümüz Demirhan Erol ve ekibi mesai gözetmeden yoğun çaba içindeler. Yolun 2027'nin eylül, ekim aylarında bitmesini arzu ediyoruz. Teknik olarak zeminde problemler olabiliyor ama hedefimiz 2027'de bu güzel hizmetin kadim şehrimiz Bitlis'e ve doğunun incisi Tatvan ilçemize kazandırılmasıdır."