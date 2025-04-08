Doğum yardımı 2025 başvuru nasıl yapılır? Doğum parası 2025 ne kadar? E-Devlet doğum parası başvuru ekranı

Doğum yardımı 2025 uygulaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Doğum parası destek ödemeleri, başvurunun yapıldığı ay itibarıyla başlayacak ve çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek. Yardımlar herhangi bir gelir şartı aranmaksızın tüm ailelere sunulacak. Peki, Doğum yardımı 2025 başvurusu nasıl yapılır? Doğum parası 2025 ne kadar? İşte başvuru ekranı, İşte doğum parası 2025 ve başvuru şartları

DOĞUM YARDIMI 2025 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında başlatılan yeni doğum yardımı programına ilişkin detayları paylaştı. Bakan Göktaş, doğum yardımına ilişkin başvuruların bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu.

Yeni doğan bebeklere yönelik Doğum parası 2025 desteğinden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek. Dijital başvuru sürecine erişemeyen vatandaşlar ise en yakın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden destek alabilecek.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Doğum yardımı uygulaması, 1 Ocak 2025 ve sonrasında dünyaya gelen çocuklar için geçerli olacak. Destek ödemeleri, başvurunun yapıldığı ay itibarıyla başlayacak ve çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek. Yardımlar herhangi bir gelir şartı aranmaksızın tüm ailelere sunulacak.

DOĞUM PARASI 2025 NE KADAR?

Herhangi bir gelir ya da sosyal güvence kriteri aranmaksızın tüm ailelere sunulacak bu destekte doğum parası desteği, çocuk sayısına göre farklılık gösterecek.

Doğum parası 2025 Destek tutarları ise şu şekilde belirlendi:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL,

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2025'ten sonra doğan üç çocuk sahibi bir anneye aylık toplam 6.500 TL, dört çocuklu bir anneye ise aylık 11.500 TL ödeme yapılması planlanıyor.