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Ekonomi

Doğum yardımı başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi

AA8 Nisan 2025 Salı 09:27 - Güncelleme:
Doğum yardımı başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınabilecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." ifadelerini kullandı.

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş
  • Aile Yılı
  • e Devlet

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