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Ekonomi

Doğum yardımları devam ediyor! Bugün hesaplara yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk.' dedi. Doğum yardımı için başvurular e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Doğum yardımları devam ediyor! Bugün hesaplara yatacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE 'İLK ÖĞRETMENİM AİLEM' MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN

Ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını bildiren Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

  • Mahinur Göktaş
  • Aile Bakanı
  • Doğum Yardımı

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