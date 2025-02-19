AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Yeni DOKAP Eylem Planı cuma günü, Giresun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) üyesi bakanların katıldığı programla kamuoyuyla paylaşılacak.

Planla, DOKAP kapsamındaki Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Tokat, Amasya ve Çorum'da yerel dinamikler ve potansiyel harekete geçirilecek, bölgedeki yapısal dönüşümü hızlandıracak projelere öncelik verilecek.

Yapılacak çalışmalarla tarımsal üretimde artış ve katma değerin yükseltilmesi, öncelikli görülen sektörlerde ekonomik büyüme ile beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

- PAZAR ODAKLI ÜRETİM TEŞVİK EDİLECEK

DOKAP bölgesinin ana geçim kaynağı olan tarımda, rekabet gücü yüksek tarım olgusunun geliştirilebilmesi için altyapı iyileştirilecek ve modern teknolojiler yaygınlaştırılacak. Bölgenin tarımsal potansiyeli değerlendirilerek, pazar odaklı üretim teşvik edilecek. Üreticilerin, doğayla dost sertifikalı üretime yönelmeleri için destek verilecek.

Bal ve arı ürünlerinin üretim, işleme ve paketleme tesisleri, temel petek ve arı yemi üretimi, bal ve arı ürünlerinde verim artışına yönelik ana arı üretim işletmeleri ve uygun alanlarda organik arıcılık desteklenecek alanlardan biri olacak.

- KIRSAL VE AGRO TURİZME YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Bölgenin sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürel mirasın turizm açısından potansiyelini geliştirmek için tanıtım stratejisine ağırlık verilecek. Yerel turizmin geliştirilmesi için potansiyeli bulunan doğa, kültür, spor, gastronomi, sağlık, eko-turizm, kırsal ve agro turizme yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yeşil Yol Projesi kapsamında bölgedeki önemli turizm destinasyonlarına ulaşım sağlanan güzergahlarda altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmaları yapılacak. Sanayi ekosistemini güçlendirilecek çalışmalara imza atılacak.

DOKAP Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından bölge illerinin ticaret ve esnaf temsilcilerinin de katıldığı toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

- EKK BÖLGE TOPLANTILARININ ÜÇÜNCÜSÜ GİRESUN'DA OLACAK

Ayrıca, EKK bölge toplantılarının üçüncüsü cuma günü Giresun'da gerçekleştirecek. Toplantıda, ekonomiye ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.

Yeni bölge projeleri kapsamında EKK'nın ilk toplantısı Şanlıurfa'da, ikincisi Konya'da gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GAP, DAP, KOP ve DOKAP projeleriyle topyekün kalkınmayı artırmayı hedeflediklerini belirterek, EKK toplantılarının Konya, Giresun ve Erzurum gibi farklı şehirlerde yapılacağını duyurmuştu.