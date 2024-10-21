Afrika Boynuzu'nda Somali şaşkınlığı: Türkiye için kapılarını açtılar

Asya basını, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda günbegün artan nüfuzunu kaleme aldı.

Analiz yazısında, Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü konumunda olan Türkiye'nin Afrika Boynuzu'na dahil olmasının şaşırtıcı olmadığı kaydedildi.

Yakın ülkelerin bile terk ettiği bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali'ye 2011'de yaptığı ziyaretle gönülleri fethettiğini yazan Asya basını, "Kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi temsil edilen bir uluslararası liderin, o dönemde Mogadişu gibi ölmekte olan bir şehri ziyaret etmesini beklemiyordu. Somalililer o anı ruhlarında kaydettiler ve o dönemde Türkiye'nin iyiliğini asla unutmadılar" ifadelerini kullandı.

AFRİKA BOYNUZU'NDA TÜRKİYE ETKİSİ

Türkiye'nin Afrika Ortaklığı'na doğru ilerlediği dile getirilen analiz yazısında, "Türk dış politikası ve ekonomik öncelikleri, Türkiye'nin diğer birçok yükselen ekonomi gibi Afrika'ya doğru ilerlemesini gerektiriyordu ve Afrika Boynuzu'nun sunduğu fırsat göz ardı edilemeyecek kadar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinden sonra, Türkiye'nin dış politika ve ekonomik perspektifleri gelişmeye devam etti ve insani, ekonomik ve dış politika anlaşmasıyla işaretlenen bir Türkiye Afrika Ortaklığı'na doğru ilerledi. Somali, bu nedenle Türkiye'nin kıtaya karşı durumunu oluşturması için kilit ülkelerden biri haline geldi" denildi.

Somali'deki Türkiye unsurunun bölge ülkelerini etkilediğini belirten Asya basını, "Türkiye ile ilişkiler, yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Somali'nin barış ve istikrarına katkıda bulundu, ülkenin mevcut federal yapılarının oluşturulmasına yardımcı oldu ve Somali'nin aniden kendini nasıl canlandırmaya başladığına şaşıran komşu ülkeler de Türkiye için kapılarını açtı" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin özerk varlığının Somali ile ilişkilerinin ilerlemesinde önemli bir unsur olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisinin Somali açıklarında ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacağı bilgisi yazıda yer aldı.