Dolandırıcılar tarihi projeyi fırsat bildi! Vatandaşa büyük tuzak

Dar gelirlilere ev hayali kurduran '500 bin sosyal konut projesi'ni fırsat bilen dolandırıcılar, e-Devlet'i ve TOKİ'nin sitesini kopyaladı. Projeyi araştırırken sahte sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülen vatandaşlardan, 'başvuru ücreti' adı altında para toplanmaya başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi milyonlarca insana ev sahibi olma umudu doğurdu. Başvuruların 10 Kasım'da başlayacak olmasına rağmen dolandırıcılar, şimdiden vatandaşın ev hayaline göz dikti. e-Devlet ve TOKİ'nin web sayfalarını birebir kopyalayan şüpheliler, oluşturdukları bu sahte siteler üzerinden 'başvuru ücreti' adı altında para talep ediyor.

KİŞİ BAŞI 29 BİN TL ÇARPTILAR

'Şikayetvar.com' platformunda benzer mağduriyetleri paylaşan kullanıcılardan biri, "TOKİ'nin resmî başvuru sitesi gibi gösterilerek benden 19 bin TL talep edildi. Telefonla da aranıp güven kazanmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı. Bir başka mağdur vatandaş ise, "e-Devlete benzeyen bir web sitesi üzerinden TOKİ başvurusu yaptığımı düşünerek 29 bin 200 TL başvuru parası gönderdim" diyerek kandırıldığını anlattı.

Google'da 'Toki' diye aratınca ilk sıralarda 'toki.yıkamam' adlı sahte sitenin yer aldığı görüldü.

ADRES ÇUBUĞUNDA 'GOV.TR' YOKSA DOLANDIRILIYORSUN

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların ucuz ve kimliği gizleyen '.icu' ve '.xyz' gibi alan adları alıp yüzlerce sahte site açtığını belirtti.

"Ödeme başarısız görünse bile verileriniz çoktan ele geçirilmiş olabiliyor. Bu bilgiler karaborsada satılabiliyor veya başka yasadışı işlemlerde kullanılabiliyor" diyen Kırık, vatandaşları şöyle uyardı: Dolandırıcılar, gerçek sitenin tasarımını birebir kopyalayıp kullanıcı formlarını kendi veri tabanlarına yönlendiren basit komutlar ekliyorlar. Adres çubuğunda gov.tr, bel.tr veya edu.tr uzantısı yoksa; site para istiyor ya da mesajlaşma uygulamasına yönlendiriyorsa dikkatli olunmalı.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK

● 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım'da başlayacak; 19 Aralık'a kadar sürecek.

● Başvurular yalnızca e-Devlet, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden alınacak.

● Başvuru bedeli ise 5 bin lira olacak.

KOPYA SİTENİN ÜSTÜNÜ YEMEKLE ÖRTÜYORLAR

Sahte sitelerin ana sayfaları, logoları ve görselleriyle resmi siteleri andırıyor; ancak alt kısımlarda yemek tarifi ya da Türkçe sözlük gibi masum içerikler yer alıyor.

Bu içerikler, sitenin engellenmesini önlüyor; Google aramalarında da üst sıralara çıkmasını sağlıyor. Dolandırıcılar reklam vererek de bu sitelerin öne çıkmasını sağlıyor.

BİLGİ ALMAK İSTEYEN ALO 181'İ ARAYABİLİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, sahte başvuru girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. TOKİ'nin açıklamasında "Sahte sosyal medya linklerine, internet sitelerine ve mesajlara itibar etmeyiniz" denildi. Bakanlık da proje hakkında bilgi almak isteyenlerin ALO 181 hattını aramasını veya toki.gov.tr ile evsahibiturkiye.gov.tr sitelerini ziyaret etmelerini önerdi.

