Dolandırıcılara 888 numaralı önlem

Mağduriyetin önlenmesi amacıyla bir dizi karar alan BTK abone onayının olmadığı hatlarda, 888/898’li katma değerli elektronik haberleşme hizmeti kapatılacak ve bu konuda aboneler ücretsiz bilgilendirilecek. Kurul kararıyla hatların 888/898’li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarına açık olmasına ilişkin çağrı merkezi, çevrim içi işlem merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayı bulunmayan abonelerden onay alınması için 2 aylık süre tanındı ve bu süre doldu.

ONAY ŞARTI VAR

888/898’li numara işletmecilerinin, onay alamadıkları hatları, kendilerine yönelik aramalara karşı kapatmaları gerekiyor. Yeni abonelikler için de hatlar 888/898’li numaralara kapalı olacak. Abonelerin çağrı merkezi, çevrim içi işlem merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayları alınan hatlar, bu numaralara açık hale getirilecek. Abonelerin çağrı merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayları alınan hatlar, numaralara açık olacak. Abonelere, tercihlerinde değişiklik hakkı tanınacak.