Dolandırıcılara 888 numaralı önlem
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) 888’li hatlardan gönderilen ‘kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı’ mesajlarıyla dolandırıcılık yapılmasının önüne geçti.
Mağduriyetin önlenmesi amacıyla bir dizi karar alan BTK abone onayının olmadığı hatlarda, 888/898’li katma değerli elektronik haberleşme hizmeti kapatılacak ve bu konuda aboneler ücretsiz bilgilendirilecek. Kurul kararıyla hatların 888/898’li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarına açık olmasına ilişkin çağrı merkezi, çevrim içi işlem merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayı bulunmayan abonelerden onay alınması için 2 aylık süre tanındı ve bu süre doldu.
ONAY ŞARTI VAR
888/898’li numara işletmecilerinin, onay alamadıkları hatları, kendilerine yönelik aramalara karşı kapatmaları gerekiyor. Yeni abonelikler için de hatlar 888/898’li numaralara kapalı olacak. Abonelerin çağrı merkezi, çevrim içi işlem merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayları alınan hatlar, bu numaralara açık hale getirilecek. Abonelerin çağrı merkezi, kısa mesaj kanalıyla veya yazılı başvuru yoluyla onayları alınan hatlar, numaralara açık olacak. Abonelere, tercihlerinde değişiklik hakkı tanınacak.
Geri dönene tuzak var
Dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekarlar, kurbanlarını ağlarına şöyle düşürüyordu: Telefonunuzdan birisi arıyor, ‘Kuryeniz var’ derken telefon kapanıyor. Siz de yarım kalan konuşma üzerine 0888 ile başlayan numarayı aramanız için yönlendiriliyorsunuz. ‘0888’ ile başlayan numarayı aradığınızda i saniyede bir 25 lira ücret kesiliyor. 1.000 TL fazla fatura ödüyorsunuz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.