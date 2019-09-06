Dolar bugün ne olur? Kapalıçarşı dolar kuru ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu hafta 5.85 seviyelerine dayanan dolar kuru 5.65-5.70 bandına geriledi. ABD-Çin ticaret gerilimlerinde düzelme umutlarının yeniden artması ve ABD'de verilerinin beklentilerden güçlü gelmesiyle, risk iştahının artırmasına bağlı olarak doların yükselmesi, iç piyasada dövizlerin yönünü yukarıya çevirdi. Dövizler güne hafif artışla başladı. Son dakika dolar kuru işlemlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

DOLAR BUGÜN NE OLUR?

ABD-Çin ticaret gerilimlerinde düzelme umutlarının yeniden artması ve ABD'de verilerinin beklentilerden güçlü gelmesiyle, risk iştahının artırmasına bağlı olarak doların yükselmesi, iç piyasada dövizlerin yönünü yukarıya çevirdi. Dövizler güne hafif artışla başladı

Açılış işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.6990 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.2955 lirayı gördükten sonra, 6.29 - 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0140 lira ve en yüksek 6.0335 lirayı gördükten sonra 7.03 - 7.04 lira aralığında işlem görüyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,6950 5,6960

Avro 6,2910 6,2920

Sterlin 7,0050 7,0400

ANKARA

ABD Doları 5,6600 5,7200

Avro 6,2400 6,3100

Sterlin 6,9250 7,0700