Dolar bugün ne olur? Kapalıçarşı dolar kuru ne kadar?
Dolar bugün ne olur? Kapalıçarşı dolar kuru ne kadar? sorularının yanıtları tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda hareketlilik yaşanan dolarda bugün hafif yükseliş trendi yakalandı. Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı. Dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.6990 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında işlem görüyor. Son dakika dolar kuru hakkında detaylar haberimizde...
Dolar bugün ne olur? Kapalıçarşı dolar kuru ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu hafta 5.85 seviyelerine dayanan dolar kuru 5.65-5.70 bandına geriledi. ABD-Çin ticaret gerilimlerinde düzelme umutlarının yeniden artması ve ABD'de verilerinin beklentilerden güçlü gelmesiyle, risk iştahının artırmasına bağlı olarak doların yükselmesi, iç piyasada dövizlerin yönünü yukarıya çevirdi. Dövizler güne hafif artışla başladı. Son dakika dolar kuru işlemlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
DOLAR BUGÜN NE OLUR?
ABD-Çin ticaret gerilimlerinde düzelme umutlarının yeniden artması ve ABD'de verilerinin beklentilerden güçlü gelmesiyle, risk iştahının artırmasına bağlı olarak doların yükselmesi, iç piyasada dövizlerin yönünü yukarıya çevirdi. Dövizler güne hafif artışla başladı
Açılış işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.6990 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.2955 lirayı gördükten sonra, 6.29 - 6.30 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0140 lira ve en yüksek 6.0335 lirayı gördükten sonra 7.03 - 7.04 lira aralığında işlem görüyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,6950 5,6960
Avro 6,2910 6,2920
Sterlin 7,0050 7,0400
ANKARA
ABD Doları 5,6600 5,7200
Avro 6,2400 6,3100
Sterlin 6,9250 7,0700
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