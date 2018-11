Dolar çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar 2 Kasım Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları dolardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe nasıl başladı? Dün 218 lirayla kapanan Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın dolar fiyatları bugün ne kadar? 2 Kasım Dolar altın kuru çeyrek altın fiyatları son durum nedir? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ne durumda? Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında yükseliş var mı? Altın ve dolar fiyatları düştü mü? Güncel altın ve dolar fiyatları nedir? soruların yanıtlarını araştıran yatırımcılar için detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.17 düşüşle 96.62 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1345 seviyelerinde. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 219,3 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 219,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220,1 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 218,1 liradan tamamladı. Altın fiyatları ve dolar fiyatlarında son dakika gelişmeler star.com.tr'de. Dolar ve altın fiyatlarındaki günün ilk rakamları açıklandı

Altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasasında son bir haftadaki düşüşüne paralel aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Sabah 08:40 itibarıyla Kapalı Çarşı altın fiyatları yüzde 0.25 inerken altın fiyatları son durum şöyle...



2 Kasım'da gram altının alış fiyatı 215.65 TL olurken, satış 222.84 liradan gerçekleşiyor.



Çeyrek altın 353.60 liradan alınırken, 366.35 liradan satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 707.20 TL iken, satış fiyatı 732,70 TL oldu. Cumhuriyet altını fiyatı ise 1473 liranın üzerinde seyrediyor.



Hafta arasında dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220 liranın üzerine çıkan altın fiyatları endeksin düşmesiyle aşağı indi.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda 1234 dolardan işlem görüyor. Öte yandan analistler, başta Avrupa ve Asya olmak üzere borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi.



Küresel piyasaların 4 Kasım'da başlayacak İran ambargosu, 6 Kasım'daki ABD ara seçimleri ve 8 Kasım'daki ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.212 doların destek, 1.230 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar yeniden 5.50'li seviyelere indi



Dolar kuru vergi indirimlerinin genişlemeci bir politika izleneceği algısı yaratmasıyla hafta başında 5.40 TL seviyelerden 5.60'lara yükselmesinin ardından dün akşam Trump ve Xi Jinping görüşmesinin olumlu geçmesiyle, tüm gelişmekte olan ülke paralarıyla birlikte TL'yi de pozitif etkiledi. Dolar/TL yeniden 5.50'lere geldi.



Vergi indirimlerinin Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde ve enflasyona mücadele ortamında sıkı maliye politikalarının yerini gevşeme politikalarına bırakacağı, tüketimi artıracak olması nedeniyle dış talebi dolayısıyla da ithalatı yükselteceği endişesiyle yükselişini dün sabah saatlerinde de sürdüren dolar/TL, günün devamında kayıplarının tamamını geri aldı.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!