Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? 23 Mart 2020 dolar ve euro kuru fiyatları

23 Mart 2020 Pazartesi 13:04 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:04

Corona virüs salgınının, ekonomilere ve finans piyasalarına olumsuz etkileri sürüyor. Geçen hafta yatırımcının dünya genelinde dolar talebinin artmasıyla dolar/TL 6,55'in üzerine tırmanmıştı. 23 Mart Dolar fiyatı ne kadar? sorusu yatırımcılar için merak konusu oldu. Bu bağlamda vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını oldukça yakından araştırıyor. Küresel piyasalarda yaşanan Corona virüsü kaynaklı iniş çıkışların yanı sıra, petrol fiyatlarının düşmesinin ardından dolar ve euro bazlı döviz kurlarında dalgalanma devam ediyor. Dolar kurundaki son dakika gelişmeleri ise yatırımcılar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (FED),yeni tip koronavirüs (Corona virüs - Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesiikinci kez faiz indirdi. Peki bugün dolar fiyatı ne kadar oldu? Döviz kurlarındaki son durum haberimizde...

DOLAR VE EURO FİYATI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 6,60 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 7,05'te yer alıyor.

Brent petrolün varili yüzde 3 civarı düşüşle 26 dolar civarında seyrediyor. Spot altının onsu ise haftanın açılışında 1500 doların altında değerleniyor.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır.

MERKEZ BANKASI'NIN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni beklenti anketinde yıl sonunda dolar kurunun 6.41 TL olacağı bildirildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise 10.06 olarak bildirildi.