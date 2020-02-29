Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? 29 Şubat 2020 dolar kuru bugün ne kadar?

29 Şubat 2020 Cumartesi 07:38 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 07:38

29 Şubat 2020 dolar kuru bugün ne kadar? Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. İdlib’de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından döviz kurlarında yukarıya doğru bir ivme olurken, dolar an itibariyle 6.24 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 6.88 civarında bulunuyor. İşte güncel dolar - euro alış satış fiyatı…

DOLAR FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

29 Şubat 2020 dolar kuru bugün an itibariyle 6.24 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 6.88 civarında bulunuyor.

DOLAR VE EURO UZMAN YORUMLARI

Dün piyasalar kapandıktan sonra Suriye'ye ilişkin haber akışıyla risk algısı artmasıyla 6,2033'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,20008'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,2450'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,8745'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 artışla 8,0510'dan satılıyor.

Dolar endeksi üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor. Dün analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10'un üzerini yerleşen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1010 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine gördü.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,2750'nin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,10'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan ekonomistlerin, 2020 yılsonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.