Dolar kaç TL? 9 Kasım 2020 Euro dolar kuru bugün ne kadar?

09 Kasım 2020 Pazartesi 09:27 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:27

Dolar kaç TL? sorusunun yanıtı sabah saatleri itibariyla araştırılmaya başlandı. ABD başkanlığına Joe Biden’ın seçilmesi, Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal’ın atanması döviz kurlarında değişime neden oldu. Yaşanan iki kritik gelişme sonrasında dolar, Türk Lirası karşısında geriledi. Peki dolar kaç TL oldu? 9 Kasım 2020 dolar kuru ne kadar? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

Yeni haftanın ilk dakikalarında dolar/TL kuru 8,35'e kadar geriledi. Gece boyunca en düşük seviye olarak 8,3455'i gören kur sabah 08:50 itibarıyla 8,4245'ten el değiştiriyordu.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, spot piyasada 8,41 lira alış fiyatı, 8,42 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL ise 9,9605 lira alış fiyatı, 9,9768 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Geçtiğimiz haftayı 10,1264'ten kapatan euro/TL ise 10 liranın altına geriledi. 9,9230'a kadar çekilen euro/TL saat 09:18 itibarıyla 10,0160 seviyelerinde seyrediyor.

ABD seçimlerinin sonrasında dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıklama yaparak faiz kararını sabit tutmuştu. Bu kararın ardından dolar fiyatları arttı. Geçtiğimiz hafta 8.3 sınırında hareket eden dolar, 8.3 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 8.3 sınırı etrafında fiyat belirliyor.

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları döviz piyasalarını etkileyen gelişmeler sonrasında değişim gösteriyor.