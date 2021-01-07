Dolar kaç TL oldu? 7 Ocak 2021 dolar euro kuru fiyatları

07 Ocak 2021 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:12

Dolar kaç TL oldu? sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ABD'de Trump destekçilerinin Kongre Binası’nın basılmasıyla birlikte Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Çıkan arbede nedeniyle dolar euro kuru fiyatları da etkilendi. Yaşanan olaylar nedeniyle dolar ve euro kuru fiyatları düşüşe geçti. Peki Dolar kaç TL oldu? İşte 7 Ocak 2021 dolar euro kuru fiyatları

ABD'de Trump yanlılarının Kongre binasını basmasıyla birlikte dolar euro kuru fiyatları hareketlendi. Dünyayı sarsan bu gelişme sonrası gözler ABD dolarına çevrildi. Gün itibariyle piyasaların açılmasıyla birlikte dolar 7,30'un eruo ise 9 TL'nin altını gördü. Peki Dolar kaç TL oldu? İşte 7 Ocak 2021 dolar euro kuru fiyatları

DOLAR KAÇ TL?

ABD'de Kongre baskının yaşandığı saatlerde 7.30 TL sevielerinde seyreden dolar TL kurundaki yatay seyir Türkiye'de piyasaların açılmasıyla birlikte de devam etti. Saat 12.10 itibariyle dolar TL kuru 7,27 lira seviyesinden serbets piyasada işlem görüyor.

Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, aradan geçen 2 aylık süreçte dün 7,26'ya kadar çekildi.

DOLAR EURO KURU FİYATLARI

DOLAR ALIŞ: 7,2709 TL, SATIŞ: 7,2740 TL

EURO ALIŞ: 8,9591 TL, SATIŞ: 8,9636 TL

EURO 9 TL'NİN ALTINA İNDİ

Uzun süredir 9 TL üzerinde syereden euro TL kuru 7 Ocak Perşembe günü saat 09.10 sıralarında hafta başından beri etkili olan aşağı yönlü seyrin de etkisiyle 8 lira 99 kuruş seviyesine kadar geriledi.

Tarihi zirvesinin yüzde 15 altına gelen dolar/TL, ağustos ayının son haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyelerdeki seyrine bu sabah devam ediyor.

Dolar fiyatı bugün, 7,30'un altında değerlenirken euro/TL de 8,95 civarında işlem görüyor. Türk Lirası'nın güç kazandığı dünkü işlemlerde euro/TL 8,93'e kadar çekilerek. son bir buçuk ayın en düşük seviyelerini görmüştü.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DEKİ OLAYLARDA

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olaylarda son gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Dün gece yaşanan olayların ardından gözler bir anda yeniden ABD'ye döndü. ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basması ile başlayan olayların etkileri bugün de izlenmeye devam edilecek.