Dolar karşıtı hamle! Rus devinden Türkiye açıklaması: Ortak olacağız

Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan VTB Bank'ın başkanı Andrei Kostin, bu yıl Bakü'de düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu'nda verdiği demeçte, ABD doları ve euroyu terk etmenin Rusya için geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu söyledi.

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Kostin, "ABD doları ve eurodan çıkmak Rusya için zaten geri dönüşü olmayan bir süreç. Mevcut gidişat dikkate alındığında orta vadede ana dış ticaret ortaklarımız Çin, EAEU ülkeleri (Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan), Türkiye, Hindistan, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika olacak. Bu ülkelerle ticarette ulusal para birimine geçmek bizim için en önemli önceliktir" dedi.

Kostin'e göre, Rusya Federasyonu'nun altın ve döviz rezervlerinin Batılı ülkeler tarafından dondurulması, bunun herhangi bir başka devletin de başına gelebileceğinin bir kanıtı.

VTB Bank başkanı, "Hiçbir devlet, dolar merkezli küresel ekonomi koşullarında kendini tam olarak korunaklı hissedemez" dedi.

Rusya'nın sabırlı olması gerektiğini belirten Kostin, Rusya'nın ortaklarla diyalog içinde, anlaşmaları kademeli bir şekilde ulusal para birimlerinde yapılmasını teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

RUSYA EKONOMİSİNİ 'DOLARSIZLAŞTIRMAK' İSTİYOR

ABD'nin yıllardır süren yaptırımları ve yeni olası kısıtlamalarının gölgesindeki Rusya, ekonomisini dolardan uzaklaştırmak istiyor. Bu kapsamda Rusya, 2018'de iç ekonominin dolarsızlaştırılmasına yönelik bir planı onaylamıştı.

Ukrayna'ya yapılan harekat sonrası ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımları sonrası bu süreç hızlandırıldı.

"DOLAR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin doları "bir silah" olarak kullandığını belirterek, 'Ödemelerde ulusal para birimine geçiş hızlanacak ve bu kaçınılmazdır.' dedi.

Putin, ulusal para birimleriyle ticaretin, söz konusu para birimlerini basan ülkelerin ekonomik gücüne de bağlı olduğunun altını çizerek "Bu tür ödemeler kesinlikle baskın hale gelecektir." dedi.

Dolardan "kurtulmanın" kolay olmadığını kaydeden Putin, "Çünkü Amerikalılar çok güçlü bir sistem yarattılar. Bu sistemden çıkmak oldukça zor ancak herkes geleceğini düşünüyor." yorumunda bulundu.

Star Gazetesi