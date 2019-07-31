Dolar, kriz tellallarını şaşırtıyor

Dolar, küresel faizlerdeki düşüş beklentisi ve ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerin desteğiyle dört ayın en düşüğüne geriledi. Piyasalar Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ile FED Başkanı Jerome Powell’ın mesajlarına odaklanırken dolar 2 Nisan tarihinde gördüğü 5.51 seviyesine kadar indikten sonra sonra 5.52 lirada dengelendi. Dolar son 1 yılda yüzde 32, son 3 yılda ise yüzde 52 değer kazandı. Ancak son iki ayda dolardaki bu kazanç yüzde 46’ya geriledi. Doların son bir haftadaki değer kaybı ise yüzde 4.2 oldu. Bu kayıpta yeni Başkan Murat Uysal başkanlığında toplanan Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimi etkili oldu. Uysal, kriz tellallarının ‘400 baz puanın üzerindeki indirim doları yukarı çeker’ şeklindeki baskılarına rağmen faizi 425 baz puan indirmişti. 25 Temmuz’daki indirimin ardından kur ilk tepki olarak 5.70’ten 5.76’ya çıkmıştı. Daha sonra ise düşüşe geçerek 5.65’e kadar çekilen dolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘faiz indirimin devam’ çağrısıyla kan kaybını hızlandırmıştı.

KRİTİK SINIR 5.50 LİRA

Dolar aşağı yönlü hareketine devam ederken piyasalar dün iki önemli toplantıya odaklandı. Merkez Bankası Uysal düzenlediği basın toplantısında piyasaların beklediği gibi enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etti. Bir diğer toplantı ise önceki gün başlayan FED’in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı idi. Piyasalar 11 yıl aradan sonra 25 baz puanlık indirimi beklerken, dolar endeksi indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98.0 seviyesine çıktı. TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi performans gösterdiğini kaydeden analistler, teknik açıdan 5.50 psikolojik seviyesinin altında kapanışların olması durumunda sırasıyla 5.4820 ve 5.4470 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor. Bu arada piyasalardaki iyimserlik tahvil faizlerine de yansıdı. 10 yıllık tahvilde birleşik getiri de yüzde 15.52’ye kadar düştü.