Dolar kuru fiyatları bugün kaç TL 13 Aralık Güncel döviz kuru dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu

Dolar kuru bugün kaç TL oldu? Dolar ve euro bugün ne kadar? Güncel dolar ve euro fiyatları kaç lira? 13 Aralık 2018 güncel döviz kuru son durum nedir? Merkez bankası faiz kararı beklenirken dolarda günün ilk rakamları ne kadar? Dolar euro ne kadar oldu? Dolar kuru en son ne kaç liradan satışa çıktı? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum yakından takip ediliyor. Dolar ile ilgili dün yapılan açıklamada; 5.40 seviyesine yükselen Dolar/TL bu sabah güne 5.35 seviyesinde başladı. Piyasalar TCMB'nin bugün saat 14.00'te açıklanacak faiz kararına odaklandı. Faizde değişiklik beklenmiyor! Dolar/TL bu sabah güne 5.3541 civarında başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün birkaç gün içinde Fırat’ın doğusuna harekat başlatılacağını açıklamasının ardından jeopolitik risklere ilişkin endişelerle dolar/TL 5.40 seviyesine yükselmişti ancak bu seviyede kalıcı olmadı. Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalarla gevşeme gösteren dolar, FED'in açıklamasının ardından son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 TL'yi görmüştü. Daha sonra hafif bir yükseliş gösteren dolar endeksi 5,30 TL seviyelerine geldi. Piyasalar TBMM'deki bütçe görüşmelerini de yakından takip ederken dolar ve euro fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 13 Aralık 2018 güncel döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?

12 Aralık 2018 Çarşamba günü kapanışta 5,3486 TL'den işlem gören dolar, 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 09.30 itibariyle 5,3522 TL'den işlem görüyor.



EURO NE KADAR?

12 Aralık 2018 Çarşamba günü kapanışta 6,0832 TL'den işlem gören euro, 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 09.30 itibariyle 6,0964 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,36 seviyesinde dengelendi.



Dün uzmanların direnç olarak nitelendirdikleri 5,40'ı test eden dolar/TL, bu seviyede tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 5,3501'den tamamladı.

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, önceki kapanışın hemen altında, 5,36 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL de 6,07 civarında seyrediyor.



GÖZLER YILIN SON FAİZ TOPLANTISINDA



Uzmanlar, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri akışı ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin de izleneceğini ifade etti. Ekonomistler, TCMB ve ECB'den faiz değişikliği beklemiyor.

TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti. 25 Ekim toplantısında ise faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

DOLAR EURO FİYATLARI - 13 ARALIK 2018

Döviz Cinsi Alış Satış % Saat ABD Doları 5,3482 5,3520 % -0,01 21:47 Euro 6,0833 6,0899 % 0,37 21:47 İngiliz Sterlini 6,7429 6,7767 % 1,10 21:32 Kanada Doları 3,9948 4,0189 % 0,35 21:32 İsviçre Frangı 5,3662 5,3985 % -0,10 21:32 Suudi Riyali 1,4218 1,4289 % -0,08 21:31 100 Japon Yeni 4,7035 4,7318 % -0,01 21:32 Avustralya Doları 3,8533 3,8727 % 0,21 21:32 Norveç Kronu 0,6220 0,6257 % -0,02 21:32 Danimarka Kronu 0,8115 0,8164 % 0,28 21:31 İsveç Kronu 0,5864 0,5899 % -0,12 21:31





İngiltere Başbakanı Theresa May'in, dün akşam güven oylamasını kazansa da asıl sorunun, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu kaydeden analistler, bugün AB liderlerinin Brüksel'deki toplantısının takip edilmesi gerektiğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38 ve 5,40 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 5,30'un ise önemli destek konumuna geldiğini bildirdi.



DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR



Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Kurul faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Merkez'in politika faizini sabit tutması bekleniyor. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.







KUR SALI GÜNE DE 5.40'I TEST ETTİ



Piyasalarda geçen hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ardından PPK toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Bu çerçevede dolar/TL geçen hafta 5.46 seviyesine kadar yükseldi ancak TCMB ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) açıklamalarının ardından bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.



Kur salı günü de 5.4060'ı test etmişti.