Dolar kuru fiyatları bugün ne kadar 15 Ocak 2019 dolar euro fiyatları kaç TL oldu

Dolar kuru bugün ne kadar? 15 Ocak 2019 dolar, euro fiyatları ne kadar oldu? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Borsa dün günü yükselişle kapatmıştı. Bugün ise ABD borsası düşüşle açıldı. Dün erken saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye mesajları ve artan gerilimle yüzde 1'i aşan artışla 5.54'e kadar yükselen dolar/TL akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile telefonla görüşmesinin ardından 5,43'lere kadar gerilemişti. Dolar/TL bu sabaha ise 5,45 seviyelerinde başladı. Kur sabah saatlerinde en düşük 5,43, en yüksek 5,4675'i test etti. Euro/TL de 6,24 civarında alıcı buluyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın destek konumuna geldiğini belirten uzmanlar, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,35 ve 5,30'un gündeme geleceğini, 5,50'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.İşte 15 Ocak tarihli dolar fiyatlarındaki son durum

DOLAR KURU FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL bu sabaha ise 5,45 seviyelerinde başladı. Kur sabah saatlerinde en düşük 5,43, en yüksek 5,4675'i test etti.

EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Euro/TL de 6,24 civarında alıcı buluyor.

ABD BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI



ABD borsası güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 azalışla 23.858,90 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kayıpla 2.574,66 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 6.909,99 puanda seyrediyor.



Analistler, bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin oldukça altında kalarak küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.



BORSA DÜN GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI!



Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazancıyla 92.053,84 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 366,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile kimya, petrol, plastik oldu.



Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.388,37 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulmasıyla yükselişe geçerek, günü 92.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.



Tahvil piyasasında 2 yıllık gösterge tahvili bileşik faizi yüzde 18,39'la 7 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bu düşüşün desteği ile özellikle banka pay piyasalarında alımların yoğunlaştığı ve endeksin yükseliş serisini üst üste 7'nci işlem gününe taşıdığı görüldü.



Analistler, yarın yurt içinde Hazine ihaleleri ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Avrupa Parlamentosu'nda yapacağı sunumun ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000 ve 88.500'ün destek konumuna geldiğini bildirdi.

İNGİLTERE İÇİN TARİHİ GÜN (OYLAMA TSİ 22.00'DE)



Bugünün en önemli gündem maddesi ise İngiliz Parlamentosu'ndaki Brexit oylaması. Başbakanı Theresa May ile AB arasında yapılan anlaşmanın parlamentoda reddedilmesine kesin gözüyle bakılırken Brexit'in hiç gerçekleşmeme ihtimali kuvvetleniyor.



Aralık 2018'de yapılacak oylamayı, kaybedeceğini gördüğü için bugüne erteleyen May, milletvekillerinin 2016 yılında yapılan referandumda Brexit'i destekleyen seçmenlere ihanet etmemelerini istedi.



İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den çıkışı yaklaşırken parlamento Brexit konusunda kilitlenmiş durumda. Ülkenin önünde AB'den anlaşmasız çıkış ya da birlik içinde kalmak gibi çok farklı seçenekler bulunuyor.



Aylardır merakla beklenen oylamanın Türkiye saatiyle 22:00'de başlaması bekleniyor. Kazanmak için 318 oya ihtiyaç duyan May'in şansı son derece zayıf görünüyor.





OYLAMA ÖNCESİ STERLİN/TL YÜKSELDİ



Sterlin, oylama öncesinde hafif yükseldi ve yüzde 0,3 artışla 1,2901 dolara geldi. Sterlin/TL'de yüzde 0,60 primle 7,0600'den işlem gördü.

Bugün içeride işsizlik verisi, ABD'de ÜFE izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin bütçe verilerini açıklayacak. İngiltere Parlamentosu'ndaki Brexit oylaması da günün öne çıkan gelişmelerinden...



Yarınki Merkez Bankası kararı haftanın en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Son dönemde enflasyonda görülen yavaşlama faiz indirimi beklentilerini gündeme getirse de Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor.

Dolar neden bu kadar önemlidir?



Birinci dünya savaşı sonrası dolar ( FED ) üzerinden dünya para dolaşım hakimiyetini ele geçiren ABD; 2.dünya savaşı sonrası dünya petrol hakimiyetini de eline geçirmiştir. 1945'te başkan Truman döneminde dünyada yürürlüğe sokulan Bretton Woods anlaşması sonrası dünya dövizlerinin ABD dolarına, doların ise altın karşılığına endekslenmesi öngörülmüş ve dolayısıyla Amerikan İmparatorluğu ile sembolleşen Amerikan Yüzyılı başlamıştır.



Aralık 1971 tarihinde Başkan Nixon döneminde Bretton Woods anlaşması iptal edilmiştir. Bu şekilde 70'li yıllarda ABD'de uygulamaya geçirilecek Milton Friedman ve Friedrich Hayek'in başını çektiği neo – liberal / borç – tüketim serbest ekonomisinin bütün dünyada " güç ve kaynak ihtiyacını " büyük ölçüde karşılayacak karşılıksız dolar basımının yolu açılmış bulunmaktadır. 1973'de ortaya çıkan petrol krizi sonrası Arap petrolünün dolara yönlendirilmesi neticesi dolara talebin istikrarı sağlanarak petro- dolar kavramı ortaya çıkmış, Amerikan yüzyılı “yeni dünya düzeni”adı altında yeniden tanımlanmıştır.



Dolayısıyla dünyada en yaygın olarak kullanılan döviz para birimi olan dolar ABD’nin dünyayı kontrol altında tutmanın en önemli araçlarından birisi olarak görülmektedir. Kimilerine göre ABD’nin dünya ekonomisinde dolaşımda olan kanı olup, dolara kast etmek cana kasıt olarak algılanmakta, savaş nedeni sayılmaktadır.



Karşılıksız da olsa dolar basma yetkisi FED’te olup, bilinenin aksine FED ve dolayısıyla dolar devlet mülkiyetinde değil Wall-Street’in ünlü şişman kedilerinin mülkiyetindedir. Doların mevcut statüsüne karşı girişimler Başkan A.Lincoln ve çok sonrası J.F.Kennedy dönemlerine rastlamış olup, başkanların muğlak akıbetleri bugüne kadar dahi gizemlerini korumuş bulunmaktadır.



Bugün teorik olarak dünya da bitcoin furyasını da bünyesinde barındıran 900 Trilyon dolarlık Sanal Ekonominin 70 trilyon dolarlık Reel karşılığı vardır ve bilanço 830 Trilyon dolarlık dolarlık "Sanal Açık" vermektedir. Yine teorik olarak 900 Trilyon dolarlık Online işlem hacmini kapsayan " Sanal Paranın " %1 'i dahi nakte çevrilmek istense ortaya 9 Trilyon dolarlık devasa likit para ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Buzdağının görünmeyen yüzünü temsil eden, yasal ve akademik olarak henüz formatlanamayan bu sanal piyasalar ya kontrol altına alınamamış ya da alınmak istenmemiş ama sonuçta tüm dünya tabiri caiz ise " Kumarhaneye" dönmüş bulunmaktadır. Üstelik ABD 'den Japonya'ya İtalya'dan İrlanda ve Güney Kıbrıs'a kadar tüm ülkelerin (GOP ülkeleri hariç ) sadece kamu borçlarının GSMH'ya oranları %100 ve üzerinde batağa saplanmışken " Bilanço Gereği " alacaklıların kim olduğu hususunda kamuoyunda hiçbir makul açıklama ortaya çıkmaması gerçekten çok ilginç bir durum arz etmektedir.



2008 mega krizi sonrası QE adı altında karşılıksız basılıp piyasalara sürülen trilyonlarca doların neredeyse yarısının global piyasalarda artık hakimiyeti eline geçiren Wall-Street merkezli finans tekellerinin kasalarına aktığı tespit edilmiştir. 1972 yılında Nixon döneminde iptal edilen Bretton Woods'tan bu yana piyasalara karşılıksız sürülen ve kağıt maliyeti 6 cent olan doların dünya dolaşımındaki kümülatif miktarı ise ne tuhaftır ki kamuoyunda tam olarak bilinmemektedir.



Dünya parası konumuna gelmiş olan ABD doları Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretlerinde kullanmakta oldukları para birimidir. Türkiye iç piyasasında TL bazında üretmiş olduğu değeri dış ticaretinde cari açığı dahil dolar olarak karşılamak zorunda olup , USD/TL paritesi yani kuru enflasyonundan faiz oranlarına kadar ülkenin ekonomik hayatını tam anlamıyla belirleyici bir konumdadır.