Dolar kuru ve altın fiyatları bugün ne kadar 11 Aralık Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları yükselişte mi düşüşte mi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,3240 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 213,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle 215 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 primle 213,1 liradan tamamladı. Milyonlarca yatırımcı internet üzerinden "11 Aralık güncel altın fiyatları nedir? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Aralık Pazartesi günü altın fiyatları kaç liradan satılıyor? Cumhuriyet altını tam ve yarım altın fiyatları piyasadaki son durumu nedir? Gram altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın ve dolar fiyatları düşüşte mi yükselişte mi? Altın fiyatları uzman yorumları neler?" gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bilindi üzere altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Haftanın ilk günü bugün altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, gram ve çeyrek altın fiyatları konusunda araştırmalarına başladı. Alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, piyasaların son durumunu sorgulamaya başladı. Altın fiyatları son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz. İşte 11 Aralık altın ve dolar fiyatlarındaki son durum..

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ



Gram altın güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 213,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle 215 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 primle 213,1 liradan tamamladı.



Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 213,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.428 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.246,2 dolardan işlem görüyor.

Altın Fiyatları - 11 ARALIK 2018





Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 213,15 213,20 % 0,07 10:34 Bilezik (22 Ayar) 194,50 194,78 % 0,00 17:24 Altın Ons 1.247 1.248 % 0,28 10:37 Has Altın Gram 213,27 213,58 % 0,00 17:24 Altın KG-Dolar 39.897 39.906 % 0,26 10:21 Altın KG-Euro 34.952 34.968 % -0,46 17:26 Cumhuriyet Altını 1.409,00 1.430,00 % -0,14 17:26 Tam Altın 1.407,57 1.443,77 % 0,30 17:24 Yarım Altın 680,32 698,39 % 0,30 17:24 Çeyrek Altın 341,23 349,20 % 0,30 17:24





AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altının dün 1.250 doları test etse de dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın etkisiyle satış baskısı altında kaldığını kaydetti.



Memiş, altının ons fiyatı ve dolar kurunda düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini belirterek, buna paralel gram altın fiyatında da yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ifade etti.



Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısından faiz değişikliği beklemediğini dile getiren Memiş, dolar kurundaki geri çekilmelerin altının gram fiyatında düşüşlere neden olabileceğini söyledi.









DOLAR FİYATLARI GÜNÜ NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,3240 seviyesinde işlem görüyor. Dün Hindistan Merkez Bankası Başkanı Urjit Patel'in istifa etmesi sonrası gelişmekte olan ülke kurları üzerinde oluşan baskıya paralel Türk lirasının da dolar karşısında gerilediği görüldü. Dolar/TL dün, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 5,3266 seviyesinden günü tamamladı.



Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 5,3240 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,0580'den, sterlin/TL yatay seyirle 6,6970'ten alıcı buluyor.



Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1370, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,1 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamalar ile bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yurt içinde açıklanan cari işlemler fazlasının beklentileri aşmasının ardından TL’nin güçlenebileceğini dile getirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, 5,35'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.





GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN FİYATLARI KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul`da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,80 değer kaybederken, altın yüzde 3,88, dolar yüzde 2,16 ve euro yüzde 2,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.829,78 puanı, en düşük ise 92.375,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,80 azalışla 93.699,49 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 artışla 211,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 kazançla 1.413,00 lira oldu. Geçen hafta 332 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 345 liraya yükseldi.



Bu hafta ABD doları yüzde 2,16 artışla 5,2940 liraya, euro da yüzde 2,36 değer kazancıyla 6,0280 liraya çıktı.



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

ALTIN NEDİR?

Altın güvenilir bir liman olarak da adlandırılan dünyanın en değerli madenlerinden biridir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır.

Dünya'nın en değerli madenlerinden biri olan altın, yıllar boyu insan elinde farklı şekillerde işlenmiştir. İşçilikleri daha fazla olan altın çeşitleri daha çok hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer yatırım araçları ile karşılaştırdığınızda altının en büyük özelliği krizlerden daha az etkilenmesidir.

Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Bu parlak sarı renkli madene olan ilgi daha çok bu yüzdendir. Star.com.tr olarak ziyaretçilerimize altın fiyatları hakkında en doğru ve güncel verileri grafiklerle sunmaktayız. Altın fiyatları ne olur sorusuna cevap bulabilmeniz için uzman yazarlarımız sizler için en güncel altın yorumlarını sitemizde paylaşmaktadırlar.

Güncel altın fiyatlarının yanı sıra geçmiş altın fiyatları da arşiv olarak Star.com.tr'de mevcuttur. Geçmiş dönem altın fiyatları özellikle altın piyasasının gelecekte yapacağı hareketleri doğru tahmin etmek için yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan bir bölümdür. Siz de düzenli olarak çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri için anlık verileri Star.com.tr'de takip edebilir ve altın piyasası hakkında en doğru öngörülere sahip olabilirsiniz.

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