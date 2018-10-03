Altın fiyatları ve dolar kuru fiyatları Eylül ayın enlasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yükselişe mi yoksa düşüe mi geçti soruların yanıtları merak konusu oldu. Dolar kuru ve altın fiyatları enflasyon sonrası ne kadar Çeyrek altın 3 Ekim satış ve alış fiyatı kaç TL? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları düşüşte mi? Altın ve dolar kuru fiyatlarında haftanın ilk gününde hareketlilik var mı? 3 Ekim Çeyrek gram altın ve dolar kuru fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş ya da artış var mı? Döviz kuru dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL? 3 Ekim 2018 Dolar Euro rakamları ne kadar arttı? 1 Dolar kaç TL? Çeyrek altın fiyatları kaç liradan satılıyor? Güncel döviz kurları, altın fiyatları ve borsa verileri ne durumda? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Serbest piyasa ve bankalardaki en güncel döviz verileri, serbest piyasadaki altın fiyatları, borsa hisselerine ait anlık veriler ile ilgili son dakika gelişmeleri star.com.tr adresimizden takip edebilirsiniz. Düğün sezonun devam etmesi dolayısıyla en çok değer merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 3 Ekim Çarşamba günü çeyrek altın 376’TL'den satılıyor. Altında düşüş devam ediyor. Gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verisine çevrilmişken altında düşüş devam ediyor. Geçen hafta sert düşen altın fiyatları yeni haftaya da gerileyerek başladı. Hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, an itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 230 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL haftaya düşüşle başladı! Dolar/TL haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,0250 seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9591'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,66 artışla 6,0507'den tamamladı. Altın, dolar kuru ve euro fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirler. İşte altın, dolar kuru ve euro fiyatlarındaki son durum

Altın fiyatları, 3 Ekim öğle saatlerinde en düşük 234,87 lira üzerinden işlem görürken, en yüksek değer 1.592 liradan satılıyor. Ekonomi uzmanları, İtalya'nın bütçe planı Avrupa Birliği ile olası bir çatışmaya yol açması nedeniyle güvenli liman olarak görülen sarı-metal piyasalarda yükseliş yaşandığını açıkladı. Uzmanlar, Çin'in Kanada ya da Meksika ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin umutlarının, "pazar dışı" ülkelerle bu tür anlaşmaları yasaklamayı amaçlayan yeni ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşmasında derin bir kesinti yaşandığını açıkladı.



BUGÜNE DAİR ANALİZ 3 EKİM



AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya bütçesine yönelik eleştirilerin artmasının yatırımcıları İtalya tahvillerinden uzaklaştırdığını ve güvenilir liman olarak altını tercih etmelerine neden olduğunu söyledi. Altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesinin altında kalıcı olmadığına işaret eden Memiş,"Küresel piyasalarda İtalya endişesi devam ederse altının ons fiyatı, bu haftayı 1.200 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabilir." dedi. Memiş, ons altında yükselişlerin devam etmesi için 1.207 doların kritik direnç seviyesi olduğunu belirterek, 1.187 doların ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.



DÖVİZ KURLARI 3 EKİM 2018



3 Ekim 2018 tarihinde Amerikan Doları, serbest piyasada alış 6,07 lira üzerinden işlem görürken, dolar satış 6,07 lira. Euro alış, 7,02 lira, satış 7,02 lira üzerinden işlem görüyor. İngiliz Sterlini alış, 7,88 lira, satış 7,89 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış, 6,14 lira, satış 6,16 liradan satılıyor. Kanada Doları alış 4,70 lira, satış 4,74 liradan satılıyor. Rus Rublesi alış, 0,08 lira, satış 0,08 liradan serbest piyasada satılıyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 EKİM 2018



Gram altın, altının gramı alış 234,85 lira üzerinden işlem görürken, satış 234,87 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de altının gramı 237.95 liradan satıldı. Çeyrek altın, alış 374,36 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 383,38 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 393.21 liradan satıldı.



Cumhuriyet altını, alış 1.540,00 lira, satış 1.560,00 Türk Lirasından işlem görüyor. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 1602.05 liradan satıldı. 22 ayar bilezik, alış 210,50 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 215,50 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 217.96 liradan satıldı.



Tam altın, alış 1563.26 lira, satış 1579.38 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 1572.84 liradan satıldı. Yarım altın, alış 746,38 lira, satış 766,76 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 786.42 liradan satıldı. Reşat altın, alış 1.572,47 Türk Lirası, satış 1.592,95 lira. Bir önceki hafta, 26 Eylül'de 1569.35 liradan satıldı.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN 3 EKİM’DE NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 232 lira seviyelerinde dengelendi.Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,99 seviyesinde işlem görüyor.



Dün, dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 primle 231,5 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 232 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.203,5 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya bütçesine yönelik eleştirilerin artmasının yatırımcıları İtalya tahvillerinden uzaklaştırdığını ve güvenilir liman olarak altını tercih etmelerine neden olduğunu söyledi.



Altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesinin altında kalıcı olmadığına işaret eden Memiş,"Küresel piyasalarda İtalya endişesi devam ederse altının ons fiyatı, bu haftayı 1.200 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabilir." dedi.



Memiş, ons altında yükselişlerin devam etmesi için 1.207 doların kritik direnç seviyesi olduğunu belirterek, 1.187 doların ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.



Yurt içi piyasalarda dolar kuru ile altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerin, gram altının toparlanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 227-237 lira aralığını takip edeceklerini söyledi.





"Çin ekonomisinden olumsuz verilerin gelmesinin altın talebini azaltan bir neden olarak görüyoruz ancak ABD'de açıklanacak veriler ve tepki alımları, altının ons fiyatının geniş bant aralığında kalmasına neden olabilir. Bu nedenle altının ons fiyatı için destek seviyesi olarak 1.185 doları takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise 225 lira destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 220 liraya seviyesine kadar sürebilir. Altının gram fiyatında 230 liranın üzerinde kalıcı kapanış gerçekleştirilmesi halinde ise yukarı yönlü bir seyir izlenebilir."

ALTIN FİYATLARI - 3 EKİM 2018

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 230,63 230,65 % -0,68 10:04 Bilezik (22 Ayar) 210,32 210,61 % 0,00 12:38 Altın Ons 1.186 1.187 % -0,49 10:12 Has Altın Gram 230,62 230,93 % 0,00 12:38 Altın KG-Dolar 37.979 37.990 % -0,44 09:57 Altın KG-Euro 32.914 32.914 % 1,16 12:36 Cumhuriyet Altını 1.528,00 1.550,00 % 1,64 12:19 Tam Altın 1.522,06 1.561,07 % 1,01 12:38 Yarım Altın 735,66 755,13 % 1,01 12:38 Çeyrek Altın 368,98 377,57 % 1,01 12:38

DOLAR KURU FİYATLARI 3 EKİM’DE NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 5,99 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,99 seviyesinde işlem görüyor.



Dün 5,9140 - 6,0589 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,77 artışla 5,9856'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 5,9900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,49 artışla 6,9510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,35 değer kazancıyla 7,8011'den alıcı buluyor.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,38 artışla 1,1591, dolar endeksi yüzde 0,24 azalışla 95,275 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, 6,10'un ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,15, en yüksek yüzde 4,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

DOLAR EURO FİYATLARI - 3 EKİM 2018

Döviz Cinsi Alış Satış % Saat ABD Doları 6,0266 6,0285 % -0,45 10:20 Euro 6,9811 6,9841 % -0,76 10:19 İngiliz Sterlini 7,8645 7,9039 % -0,13 10:03 Kanada Doları 4,6951 4,7234 % 0,05 10:02 İsviçre Frangı 6,1422 6,1792 % -0,11 10:02 Suudi Riyali 1,6086 1,6167 % -0,08 10:02 100 Japon Yeni 5,2892 5,3211 % -0,29 10:02 Avustralya Doları 4,3527 4,3745 % -0,17 10:02 Norveç Kronu 0,7384 0,7429 % -0,31 10:02 Danimarka Kronu 0,9353 0,9410 % -0,48 10:02 İsveç Kronu 0,6766 0,6806 % -0,35 10:02

Avro/dolar paritesi yüzde 0,14 azalışla 1,1587, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 95,22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,85 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarındaki son durumu haberimizden görebilirsiniz. Piyasalarda haftanın ilk işlem günü döviz kurları güne sakin başladı. Dolar 6,01 lira seviyelerinden işlem görürken, Euro 7 liranın altında 6,97 lira seviyelerinde. İngiliz Sterlini ise uzun süre sonra 8 liranın altına indi ve bugün 7,83 lira civarından işlem görüyor. Yurtiçi piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verilerine odaklandı.







DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM -3 EKİM 2018



İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,0130 6,0150

Avro 6,9680 6,9700

Sterlin 7,8290 7,8320

ANKARA

ABD Doları 5,9800 6,0500

Avro 6,9300 7,0000

Sterlin 7,6860 7,9000









ALTIN NEDİR?



Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.



ALTIN NASIL BULUNUR?



Altın Madeni Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.