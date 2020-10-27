Dolar ne kadar? 27 Ekim 2020 dolar fiyatı ve döviz kurları

27 Ekim 2020 Salı 10:05 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:05

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı, günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Geçen hafta Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 7,97 seviyelerine yükselen dolar, yeni haftanın ilk gününde 8 lirayı aştı. Döviz kurları Dolar ile fiyatlandırılan ürünler açısından vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki Bugün Dolar ne kadar? İşte 27 Ekim 2020 dolar fiyatı ve döviz kurları

Geçen hafta Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararından sonra yönünü yukarı çeviren Dolar/TL paritesi, yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Dolar/TL 8,11 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Euro/TL de 9,50'yi aşarak yeni zirveyi gördü.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kurunun 8,11 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,60 TL seviyelerinden işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan İngiliz Sterlini ise bugün 10,55 TL’den işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın likidite adımları sonucunda gecelik faizler yüzde 14'lere yaklaşırken küresel piyasalardaki satış baskısı ve dünyada ve Türkiye'de artan corona virüs vakaları da piyasada takip ediliyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

Yükselişte TCMB faiz kararının yanı sıra, koronavirüs salgını konusundaki yeni endişeler, jeopolitik gelişmeler ve ABD seçimleri de etkili oldu. Dolar ayrıca ABD'de mali canlandırma paketi görüşmelerinde bir ilerleme kaydedilememesi sonrası risk iştahının düşmesinden de destek buldu.

DÖVİZ KURLARI

ABD Doları: 8,11 TL

Euro: 9,60 TL

İngiliz Sterlini: 10,5527 10,56530

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