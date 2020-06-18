Dolar ne kadar oldu? 18 Haziran 2020 dolar-euro döviz fiyatları

18 Haziran 2020 Perşembe 10:03 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 10:03

Dolar ve euro döviz kurlarındaki son durum, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Dolar endeksi, dün ABD'de güçlü gelen perakende satışlar ve sanayi üretimindeki toparlanmayla 97,3 seviyesine çıksa da yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde dengelendi. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Fed Başkanı Powel'ın temkinli açıklamaları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin Pekin'den gelen haberleri fiyatlayan küresel piyasalarda karışık bir seyir yaşanıyor.

POWELL: BELİRSİZLİKLER HASTALIĞIN SEYRİNDEN KAYNAKLANIYOR

Fed Başkanı Jerome Powell dünkü yarı yıl sunumunda virüste ikinci dalga riski nedeniyle toparlanmanın zamanlaması ve gücü konusunda belirsizlikler olduğunun altını çizdi, bu sürecin uzamasının hasarı artıracağını belirtti.

ABD'de dün rekor kıran perakende satış verisi sonrası yükselen dolar Powell'ın açıklamaları sonrası güvenli liman algısıyla küresel piyasalarda yükselişini sürdürdü.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise döviz piyasalarında yatay seyir hakim. Dolar/TL 6,85 seviyesinden işlem görürken, euro/TL güne 7,68 seviyesinde seyrediyor.



Powell’ın bugün de ABD Temsilciler Meclisi’nde yapacağı "Para Politikası Sunumu" takip edilecek. Yine bugün İngiltere enflasyon rakamları ve ABD konut başlangıçları verileri de piyasanın radarında olacak.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını dile getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI