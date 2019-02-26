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Dolar son dakika! Dolar kurunda son durum nedir? 26 Şubat döviz kurları

Dolarda 26 Şubat’ta kaç lira? Dolar kurunda son durum ne? Dolar düştü mü? ABD Başkanı Donald Trupm’ın Çin ile ticaret müzakerelerinde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirtmesi ve gümrük vergilerinin ertelendiğini açıklaması üzerine piyasalardaki olumlu hava döviz kuruna da yansıdı. ADB, Çin’den ithal ürünlerden gümrük vergisi alınmayacak. Peki bu olumlu gelişmeden sonra Dolar ve Euro fiyatları kaç TL? Haftanın ilk işlem gününde Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte ayrıntılar

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Dolarda 26 Şubat’ta kaç lira? Dolar kurunda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ve Euro fiyatları haftanın ilk işlem gününde kaç TL olduğu yatırımcıları tarafından merak ediliyor.  Trupm’ın Çin ile ticaret müzakerelerinde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirtmesi ve gümrük vergilerinin ertelendiğini açıklaması üzerine piyasalardaki olumlu hava döviz kuruna da yansıdı. 26 Şubat tarihli günün ilk rakamlarını bu haberimizde derledik. Dolar %1,02, Euro ise %1,77 yükseliş göstermişti. İşte vatandaşların merak ettiği ve yakından takip ettikleri 26 Şubat güncel Dolar ve Euro fiyatları ise az önce açıklandı.

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5,3132 TL’den hareket ederken, Euro fiyatları ise  6,0388'de bulunuyor. Küresel piyasalar izlenmeye devam ediliyor.

Güney Afrika Rand'ındaki değer kaybı ve Fed tutanakları sonrası yükselişe geçen dolar kuru, haftanın son işlem gününe 5.32 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en yüksek 5.3279 TL'ye kadar yükselirken, saat 09.07 itibarıyla 5.3255 TL seviyesinde bulunuyor. 6.0495 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0416 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 yükselişle 96.48 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1337 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.71 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR? (26 ŞUBAT 2019)

DOLAR:

ALIŞ: 5,3098

SATIŞ: 5,3142

EURO:

ALIŞ: 6,0338

SATIŞ: 6,0384

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3240 seviyesinden alıcı buluyor.  Dün Asya piyasalarında 5,3427'yi gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe  geçerek 5,3045'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer  kaybıyla 5,3192'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 5,3133'tan alıcı buluyor. Aynı  dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,0384'den, sterlin/TL ise yüzde 0,04 artışla  6,9821'den işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1339, dolar endeksi dünkü kapanı  seviyesinin hemen üzerinde 96,62 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite  kullanım oranı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da büyüme ve  Ifo endekslerinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez  Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açından dolar/TL'de 5,3550'nin direnç konumunda bulunduğunu  ifade eden analistler, 5,2870'in destek olarak izleneceğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan: Makam verirken iyiydi

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