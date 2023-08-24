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Ekonomi

Dolar ve altın fiyatları çakıldı! Altın neden düşüyor? Son dakika Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayı faiz kararı belli oldu. TCMB politika faizini artırarak ciddi bir artışa gitti. Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar kuru ve altın fiyatları sert düşüşe geçti. Peki son dakika Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Altın neden düşüyor? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatları

24 Ağustos 2023 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
Dolar ve altın fiyatları çakıldı! Altın neden düşüyor? Son dakika Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
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Altın neden düşüyor? sorusunun cevabı yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) 2023 ağustos ayı toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Karar sonrası dolar ve altın fiyatları düşüşe geçti. Peki son dakika Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte altın fiyatları ve dolar kurunda son durum

SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağustos ayı faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar/TL yüzde 2 civarında değer kaybederken, buradan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın da gevşedi.

Borsa İstanbul 100 endeksi, pozitif seyrini sürdürürken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 9'un üzerini gördü.

Dolar faiz kararı öncesi 27.30 TL seviyesinde işlem görürken karar açıklandıktan sonra 25.25 TL seviyesine kadar geriledi. Euro ise, karar öncesi hareket ettiği 29,62 TL seviyesinden 27,33 TL'ye kadar değer kaybetti.

Gram altın fiyatı 1684 lira seviyesinde işlem görürken 1587 lira seviyesine geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK'DAN FAİZ KARARI SONRASI NET KONUŞTU: KARARLIYIZ

Faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'En önemli önceliğimiz' diyerek duyurdu: "Kararlıyız. En önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak"

Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrası dolar/TL ve altın fiyatları tarafında düşüşler hızlandı.

Dolar/TL'de kayıp yüzde 5'i aştı ve kur 25,25 TL'ye kadar çekildi. Faiz kararı öncesinde dolar 27,20 TL civarında seyrediyordu.

Buradan esen ters rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı 1680 TL'den 1554 TL'ye geriledi.

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