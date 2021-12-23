23 Aralık 2021 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirler büyük yankı uyandırdı. Piyasalar ve iş dünyası tarafından büyük destek gören tedbirlerle birlikte döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Dolar ve euroda yüzde 40'a varan kayıplar görülürken Altın fiyatları da düşüşe geçti. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın da devreye girmesiyle döviz kurlarındaki düşüşün dengeye ulaşması bekleniyor.

Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası'nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 12 liranın altına geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor. Dolar kuru 11.67 lira, euro ise 13.25 liraya kadar düştü.

BAKAN NEBATİ: KUR İYİ BİR YERLERDE DENGEYE GELECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL'ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek" dedi.