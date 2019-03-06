13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4218
  • 6,1321
  • 224.528
  • 103.521
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dolarda son dakika: Dolar kaç TL? Döviz kurundaki son durum

Merkez Bankası’nın merakla beklenen faiz kararının ardından piyasalar dolar kaç TL/lira oldu? sorusunu sormaya başladı. Dolar/TL güne yatay seyirle başlayarak saat 09.25 itibariyle 5,3870 seviyesinden alıcı bulmuştu. Peki Merkez Bankası’nın faizi yüzde 24’te sabit bırakmasıyla doların kaç liradan alıcı bulacağı merak konusu oldu. İşte dolar ve döviz kurundaki son durum

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SON DAKİKA
 
Dolardaki son durum piyasalar tarafından merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 24’te sabit tutmasıyla piyasalar doların kaç TL’den alıcı buduğunu merak etmeye başladı.. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar olur? Dövizde dalgalanma gerçekleşti mi? Son dakika gelşmeleri haberimizin detayları aşağıda

                          

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar kuru son haftalarda 5.25 lira ile 5.5 lira bandında dalgalanıyor. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 24’te sabit tutmasıyla ise durumlar değişti. Sabah 09.25 itibariyle 5.3870 seviyesinden alıcı bulan dolar saat itibariyle 5,4018’den alıcı bulmaya devam ediyor. Peki doların yükselir mi?

 

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇER Mİ?

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,4020’nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

EURO KAÇ TL?

Euro’nun alış kuru 6,0851 TL, satış kuru 6,0868 TL'dir. Euro ile ilgili gelişmeleri de bilgiler dahilinde size aktarmaya devam edeceğiz
 
 
 
S-400 VE PATRİOT ALIMI İLE İLGİLİ SÜREÇ DOLARI ETKİLER Mİ? 
 
Piyasalarda süreç Türkiye ABD ilişkileri açısından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, S-400 ve Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci politikalar ise piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratabildiğini belirtiyor. 
 
Yatırımcılar ABD-Çin ticaret müzakereleri, S-400 alımı ve Suriye'deki konuları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, dolar ne kadar? Euro ne kadar?.
 
 

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'den savaş suçu raporunu ciddiye almayan İsrail'e tepki

BM'den savaş suçu raporunu ciddiye almayan İsrail'e tepki

İran'dan dikkat çeken açıklama: Ruhani'nin ihmali

İran'dan dikkat çeken açıklama: Ruhani'nin ihmali

"ABD silahlarına güvenmek yalnızca ahmakların işidir"

'ABD silahlarına güvenmek yalnızca ahmakların işidir'

Müjdeyi Varank verdi! 2019 sonunda Türkiye’de ilk kez üretilecek

Müjdeyi Varank verdi! 2019 sonunda Türkiye’de ilk kez üretilecek

Putin ABD'nin INF'den çekilmesini eleştirdi

Putin ABD'nin INF'den çekilmesini eleştirdi

Almanya'dan Suudi Arabistan kararı! Mart sonuna kadar uzatıldı

Almanya'dan Suudi Arabistan kararı! Mart sonuna kadar uzatıldı

Merkez'den kritik faiz ve enflasyon açıklaması

Merkez'den kritik faiz ve enflasyon açıklaması

'Avrupa Yakası’ndaki sıkışıklık ardışık tünellerle çözülecek'

'Avrupa Yakası’ndaki sıkışıklık ardışık tünellerle çözülecek'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA