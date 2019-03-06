Dolarda son dakika: Dolar kaç TL? Döviz kurundaki son durum

SON DAKİKA

Dolardaki son durum piyasalar tarafından merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 24’te sabit tutmasıyla piyasalar doların kaç TL’den alıcı buduğunu merak etmeye başladı.. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar olur? Dövizde dalgalanma gerçekleşti mi? Son dakika gelşmeleri haberimizin detayları aşağıda

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar kuru son haftalarda 5.25 lira ile 5.5 lira bandında dalgalanıyor. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 24’te sabit tutmasıyla ise durumlar değişti. Sabah 09.25 itibariyle 5.3870 seviyesinden alıcı bulan dolar saat itibariyle 5,4018’den alıcı bulmaya devam ediyor. Peki doların yükselir mi?

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇER Mİ?

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,4020’nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

EURO KAÇ TL?

Euro’nun alış kuru 6,0851 TL, satış kuru 6,0868 TL'dir. Euro ile ilgili gelişmeleri de bilgiler dahilinde size aktarmaya devam edeceğiz

S-400 VE PATRİOT ALIMI İLE İLGİLİ SÜREÇ DOLARI ETKİLER Mİ?

Piyasalarda süreç Türkiye ABD ilişkileri açısından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, S-400 ve Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci politikalar ise piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratabildiğini belirtiyor.

Yatırımcılar ABD-Çin ticaret müzakereleri, S-400 alımı ve Suriye'deki konuları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, dolar ne kadar? Euro ne kadar?.