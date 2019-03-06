Dolarda son dakika: Dolar kaç TL? Döviz kurundaki son durum
Merkez Bankası’nın merakla beklenen faiz kararının ardından piyasalar dolar kaç TL/lira oldu? sorusunu sormaya başladı. Dolar/TL güne yatay seyirle başlayarak saat 09.25 itibariyle 5,3870 seviyesinden alıcı bulmuştu. Peki Merkez Bankası’nın faizi yüzde 24’te sabit bırakmasıyla doların kaç liradan alıcı bulacağı merak konusu oldu. İşte dolar ve döviz kurundaki son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar kuru son haftalarda 5.25 lira ile 5.5 lira bandında dalgalanıyor. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 24’te sabit tutmasıyla ise durumlar değişti. Sabah 09.25 itibariyle 5.3870 seviyesinden alıcı bulan dolar saat itibariyle 5,4018’den alıcı bulmaya devam ediyor. Peki doların yükselir mi?
DOLAR YÜKSELİŞE GEÇER Mİ?
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,4020’nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.
EURO KAÇ TL?
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