Doların rezerv para konumu tehlikede

Kredi derecelendirme şirketi Fitch’in analistlerinden James MacCormack, ABD dolarının zaman içinde küresel rezerv para olma statüsünü kaybetme riski altında olduğuna dikkat çekti. MacCormack, CNBC’de yayınlanan yazısında aslında Amerikan parasının sadece uzun süredir değişmediği ve ciddi bir alternatifi olmadığı için küresel pozisyonunu koruyabildiğini vurguladı. MacCormack’a göre doların küresel rolünü olumsuz etkileyen en önemli politikalar ise finansal yaptırımlar ve ticaret savaşları.

YAPTIRIMLAR ETKİLİYOR

MacCormack’in verdiği bilgiye göre her şey aynı kalsa bile korumacı gümrük politikaları ticaretin Amerika’dan uzaklaşmasına neden oluyor. Böylece ticaret yapacak başka ülkeler kendi para birimlerini dolar yerine kullanma fırsatı elde ediyor. Ülkelerin döviz rezervleri içerisinde doların payının düştüğüne dikkat çeken MacCormack’e göre ABD’nin 6.300 kişi ve kurumun yanında 20’den fazla ülkeye çeşitli finansal yaptırımlar uygulaması da aslında aynı zamanda doların buralardaki kullanım alanlarını başka para birimlerine bırakması anlamına geliyor. Bu politikalar İran ve Rusya gibi bazı ülkeleri açıkça dolardan uzaklaştırırken; Çin ve AB gibi daha büyük oyuncular ise kendi para birimlerini rezerv para yapma ve doğrudan daha fazla uluslararası işlemde kullandırma yönünde sürekli ciddi adımlar atıyorlar.

ÇİN’DEN YUAN HAMLESİ

Çin kendi para birimi yuan-renminbi’yi 2016’da IMF’in para birimi sepeti SDR’ye dahil etti. Pekin yönetimi 2018’de ise, Şanghay’da devreye soktuğu yuan cinsi petrol futures kontratları ile yuanı emtia ticaretinde bir uluslararası para haline getirmenin yolunu açtı.