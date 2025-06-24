Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların gayri meşru olduğunu vurgulayan Kostin, "Yaptırımlara zaten alışkınız, bu yüzden bugün bize önemli bir sıkıntı vermiyorlar. Yaptırımlar elbette kötü ancak bu şartlar altında çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yaptırım politikasında bir duraksama sürecine girildiğini anlatan Kostin, "Yaptırımların uzun süre kalacağına her zaman hazırlıklı olduk. Ciddi bir değişiklik olacağı yanılsaması içinde değiliz. Stratejimiz hala yaptırımlar altında oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Son iki yıldır rekor karlar elde ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

VTB'nin geçen yıl yaklaşık 500 milyar ruble (yaklaşık 6,4 milyar dolar) kar elde ettiğine işaret eden Kostin, Rusya'da enflasyon ve yüksek politika faizinin ise olumsuz unsurlar olduğunu söyledi.

Kostin, yüksek politika faizinin ekonomik büyümeyi yavaşlattığını belirterek, "Geçen yıl yüzde 4 büyüdük, bu yıl ise yüzde 2'nin altına inecek ve bu da elbette ekonomi için iyi değil. Rublemiz de güçlü durumda. Bu durum ihracatçılar için iyiyken ithalatçılar için olumsuz." dedi.

Avrupa'nın, Rusya yaptırımlarını kaldırmasa bile ABD'nin böyle bir adım atmasının önemli bir gelişme olabileceğini vurgulayan Kostin, "Bunun şüphesiz Türkiye ile ilişkilerimiz için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Durumu izliyoruz ve en iyisini umuyoruz." diye konuştu.

- BRICS NEZDİNDE YENİ MEKANİZMALAR

Rus bankalarına yönelik yaptırımlar bağlamında, BRICS nezdinde alternatif finans sistemlerine yönelik projeleri değerlendiren Kostin, bu alanda henüz somut adımların atılmadığını söyledi.

BRICS'in yakın zamanda önemli oranda genişlediğini ve çok sayıda ülkenin ortak kararlar almasının kolay olmadığını kaydeden Kostin, BRICS nezdinde ortak para birimi yaratılmasının ise gündemde olmadığını belirtti.

Kostin, küresel finans sisteminde alternatif mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Batılı ülkelerin finans sistemlerini ve para birimlerini silah olarak kullandıklarını kaydetti.

Körfez'de, Çin'de farklı bölgelerde artık yeni ve büyük finans merkezlerinin bulunduğunu anlatan Kostin, "Buralarda yüksek miktarda paralar ve bunlar yine de Londra ve New York'tan geçiyor. Modern dijital teknolojiler bu işi daha verimli yapmayı ve dış müdahalelerden korumayı mümkün kılar. Bunu yapmak zorundayız." dedi.

Finans kurumlarının "korkak" bir yapıda olduğunu belirten Kostin, "Türkiye ile ödemelerde büyük sorunlarımız var. Türkiye, ticari ilişkiler açısından Rusya'ya muazzam destek sağlıyor. Çok fazla ticaret var ve ticaretimiz şimdiden 52,5 milyar doları aştı. Yani, ulusal para birimlerle ödemeler bu sorunları çözebilir ancak bazı bankalar bundan korkuyor." ifadelerini kullandı.

Kostin, ABD'nin politikalarıyla dolara zarar verdiğini ve Çin'in bu nedenle ABD tahvillerini elinden çıkardığına işaret ederek, "Yaptırımlardan bağımsız olarak ödemeleri ulusal para birimleriyle yapmalı ve bugün elimizde olan fırsatları kullanmalıyız. Elbette aynı zamanda ödemelere yönelik yeni bir sistem oluşturmalıyız." dedi.

Türkiye'nin lojistik dahil Rusya için önemli bir ülke olduğunu anlatan Kostin, iki ülkenin çok dostane ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi.

VTB'nin Türkiye pazarına açılma ihtimaline ilişkin konuşan Kostin, şunları söyledi:

"Çok ilgiliyiz ama maalesef Türk bankalarına yaklaşımlarımız henüz başarılı olamadı. Prensip olarak, açılmaya oldukça hazırız. Bankalarımız çalışıyor. Çin'de bir bankamız var, Kazakistan'da bir bankamız var. Bu ülkelerle işbirliği yapıyoruz ve orada finansör olarak bulunuyoruz. Maalesef Türkiye'de henüz böyle bir varlığımız bulunmuyor."

- GELİŞEN FİNANS TEKNOLOJİLERİ

Dijital teknolojiler, yapay zeka ve blok zincir gibi teknolojilerin hızla yaşamın bir parçası geldiğini anlatan Kostin, "Elbette bunu gelecekte dijital ödemeler ve dijital para birimleri gibi uygulamalar takip edecek. Bu, elbette, daha etkili bir şekilde bağımsız bir sistem oluşturmamıza büyük ölçüde izin verecek. Dolar veya avrodan daha iyi bir ödeme şekli olacak." dedi.

Kostin, Rusya'da uzun süredir dijital ruble kullanımının da gündemde olduğunu belirterek, geleceğin dijital para birimlerinde olduğunu söyledi.

Altına yönelik artan küresel ilgiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kostin, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump, doların siyasi nedenler için sert bir şekilde kullanılmasındaki tehlikeyi daha ciddi görüyor. Çin dahil büyük ülkeler bu durumu ciddi bir şekilde değerlendiriyor ve bu nedenle ABD tahvillerindeki yatırımlarını azaltıyor. Doların yarın ya da yarından sonraki gün yok olacağını sanmıyorum ama ufukta on yıl içinde ciddi bir düşüş görüyorum. Bu yüzden alternatif bir sistem yaratmamız gerekiyor. Küresel Güney devletleri farklı ödeme şeklini değerlendirmeli. Doların tekel olduğu dönemin yavaş yavaş sona ereceğini düşünüyorum."



