21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8277
  • 6,4911
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin anlaşmasının ardından geriledi

Dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçerek 5,8350 seviyelerinde işlem görüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Döviz ve pay piyasaları Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin etkisiyle hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izledi.
 
Dolar/TL, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü ve heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gördü.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.
 
Açıklamanın ardından düşüşe geçen ve yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden dolar/TL, 5,8168'e kadar gerilemesinin ardından saat 22.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,8350 seviyesinde işlem görüyor.
 
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,4910, sterlin/TL 0,4 düşüşle 7,5170 seviyesinden alıcı buluyor.
 
New York'ta işlem gören iShares MSCI Turkey ETF'si ateşkes haberiyle birlikte yüzde 4 yükseldi ve 23,990 oldu.
 
Pay piyasalarında görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerle son saatlerde alımlar güçlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 94.896,23 puandan tamamladı.
 
Analistler, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmalarının TL varlıklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını, TL varlıkların pozitif ayrışabileceğini ifade etti.
 
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,76'nın gündeme geleceğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde de 95.500 - 96.500 seviyelerinin görülebileceğini kaydetti.

Yer: Nusaybin... Teröristler sivillere böyle saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

Prens William'ın uçağı iniş yapamadı! 'En kötü uçuşlarımdan biriydi'

Prens William'ın uçağı iniş yapamadı! 'En kötü uçuşlarımdan biriydi'

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

Maaşlarda yeni dönem: İnternet üzerinden yapılabilecek

Maaşlarda yeni dönem: İnternet üzerinden yapılabilecek
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

Barış Pınarı Harekatı devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı devam ediyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA