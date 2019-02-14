Domatesler internetten
Pazartesi günü başlatılan tanzim satışlar internete de taşındı. 3 liraya domates, 2 liraya soğan-patates satarak vatandaşa nefes aldıran devlet, ucuz sebzeyi bu kez vatandaşın ayağına epttavm.com aracılığıyla götürmeye başladı.
Tanzim satış noktalarında 3 liraya domates, 2 liraya soğan-patates satarak vatandaşa nefes aldıran devlet yeni bir adım daha atıyor. Pazartesi günü başlatılan tanzim satışlar internete de taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT’nin online platformu üzerinden de sebze meyve alınabileceğini söyledi. Turhan, yazılı açıklama yaparak, sebze- meyve fiyatlarının yükselişinin ardından ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ kapsamında, vatandaşa ekonomik fayda sağlamak için uygulamaya koyulan tanzim satışları, yakın zamanda ‘Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu’ ‘www.epttavm.com’da da başlatacaklarını belirtti.
TESLİMAT PTT’DEN
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ve PTT A.Ş. güvencesi ile başlatılan projede, tarım ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması sürecindeki aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Turhan “Epttavm.com’ internet adresinde e-tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT kargo ve lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu ‘www.epttavm.com’ olarak sorumluluk üstlendik” dedi.
E-TANZİM DÖNEMİ
Turhan “Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. e-tanzim ürünlerine ‘https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak’ linki üzerinden de ulaşabilecektir” diye konuştu.
Devletin, üreticiden aldığı ürünü üzerine sadece nakliye ekleyip tanzim satış noktalarında satmaya başlaması işe yarmış ilk günden zincir marketler fiyat düşürmüştü. İllerde kurulan tanzim satış noktalarında halen domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL’den satılıyor.
Bakliyat da tanzim noktalarında satılacak
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi. Dünya Bakliyat Günü çerçevesinde TMO Genel Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Güldal, organizasyonun bakliyat üretimi ve tüketimi konusunda farkındalığın artırılması amacını taşıdığını ifade etti. Güldal, Türkiye’nin bakliyatın anavatanı olduğuna dikkati çekerek, bu ürün grubuna ilişkin farkındalığın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güldal, mercimek fiyatlarının son iki yıldaki düşüşüne ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Bakliyat üretimi 2018 yılında ciddi manada artış gösterdi. Mercimek üretimimiz yüzde 43, nohut üretimimiz yüzde 34 arttı. Üretimimizdeki artış, maliyetlerdeki azalma, verimliliğin artması ve TMO’nun da bakliyat alımıyla tekrar görevlendirilmesi sektöre ciddi bir ekonomik katkı sağladı. Şu anda ürettiğimiz veya satıştaki bakliyat ürünlerimizin hiçbiri ithal değil. Bakliyat ürünlerini satış noktalarımızda piyasanın yüzde 40 altında sunuyoruz.”
İTHALATA GEREK YOK
Güldal, nohut ve mercimek ithalatını gerektirecek bir durum olmadığını da anlatarak ancak ihtiyaç olursa ithalat yapılacağına dikkati çekti. Güldal, nohut ve bakliyat stoklarının dolu olduğunu bildirdi. Bakliyat ürünlerinin tanzim satışı için hazırlıkların sürdüğünü belirten Güldal, “Çok kısa bir zamanda bakliyat ürünlerimiz de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında olacak. Elimizdeki nohut, mercimek ürünleri yerini alacak” dedi. Güldal, soğan fiyatlarında da ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, piyasada sıkıntı olmadığını sözlerine ekledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.