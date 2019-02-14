Domatesler internetten

Tanzim satış noktalarında 3 liraya domates, 2 liraya soğan-patates satarak vatandaşa nefes aldıran devlet yeni bir adım daha atıyor. Pazartesi günü başlatılan tanzim satışlar internete de taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT’nin online platformu üzerinden de sebze meyve alınabileceğini söyledi. Turhan, yazılı açıklama yaparak, sebze- meyve fiyatlarının yükselişinin ardından ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ kapsamında, vatandaşa ekonomik fayda sağlamak için uygulamaya koyulan tanzim satışları, yakın zamanda ‘Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu’ ‘www.epttavm.com’da da başlatacaklarını belirtti.

TESLİMAT PTT’DEN

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ve PTT A.Ş. güvencesi ile başlatılan projede, tarım ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması sürecindeki aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Turhan “Epttavm.com’ internet adresinde e-tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT kargo ve lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu ‘www.epttavm.com’ olarak sorumluluk üstlendik” dedi.

E-TANZİM DÖNEMİ

Turhan “Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. e-tanzim ürünlerine ‘https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak’ linki üzerinden de ulaşabilecektir” diye konuştu.

Devletin, üreticiden aldığı ürünü üzerine sadece nakliye ekleyip tanzim satış noktalarında satmaya başlaması işe yarmış ilk günden zincir marketler fiyat düşürmüştü. İllerde kurulan tanzim satış noktalarında halen domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL’den satılıyor.