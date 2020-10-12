AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:18

Büyükelçi Serulle, Dominik Cumhuriyeti'nin kurucusu "Juan Pablo Duarte y Diez"in büstünün Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki (LAMER) açılış töreninde, AA muhabirine Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi ve Dominik-Türkiye ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı dönemde, geçirdiği kanser ameliyatının ardından iyileşme sürecinde olduğunu aktaran Serulle, 3 ayını evinde geçirdiğini söyledi.



Serulle, Kovid-19 salgınının insanlık için "çok yeni" olduğunu ancak 100 yıl sonra "çok eski" olacağını çünkü insanlığın bunu aşacağını dile getirdi.



Kovid-19 salgınıyla mücadelede dünyada şu ana kadar kimsenin başarılı olamadığını belirten Serulle, "Koronavirüs, oyunu tüm ülkelerde kazanıyor ama savaşıyoruz." dedi.



Serulle, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin soruya, Türkiye'deki önlemlerin, çoğu ülke ile benzer olduğu yanıtını verdi.

Koronavirüsün ne zaman biteceğini bilmediklerini kaydeden Serulle, "Hükümet elinden gelenin en iyisini yaptı. Hastanelerde çok iyi işler yapıyorlar. İnsanlar risk alıyor çünkü evde çok uzun süre saklandılar. İnsanlar sokakta ancak hükümet elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadesini kullandı.



Serulle, Dominik Cumhuriyeti'nde de durumun aynı olduğunu ve bu süreçte değişen önceki hükümetin harika iş çıkardığını belirterek, "Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için vatandaşların iş birliği yapması gerekiyor." diye konuştu.

- "DOMİNİK CUMHURİYETİ'NE SEYAHAT EDEN, FIRSAT ARAYAN ÇOK SAYIDA TÜRK YATIRIMCI VAR"

Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin düzeyi hakkındaki soruya Serulle, "Pratik olarak başındayız. Ama hızla büyüyor. Dominik Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz Survivor programımız var." yanıtını verdi.

Serulle ayrıca Türkiye'den bir şirket grubunun Dominik Cumhuriyeti'nde çok büyük bir otel inşa ettiğini belirterek, "Dominik Cumhuriyeti'ne seyahat eden, fırsat arayan çok sayıda Türk yatırımcı var. İlişkiler çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK HALKI DOMİNİKLİLERE ÇOK BENZİYOR. TEK FARK DİL"

Türkiye'deki görevinin birinci yılını tamamlarken Türkiye'ye alışıp alışmadığına ilişkin soruya Serulle, "Burada olmayı seviyorum." yanıtını verdi.



Büyükelçi Serulle, "Türk halkı Dominiklilere çok benziyor. Tek fark dil. Siz nazik insanlarsınız, bizler de nazik insanlarız. Siz komik insanlarsınız, biz de komik insanlarız. Siz misafir seviyorsunuz, biz de seviyoruz." dedi.

- DİEZ'İN FİKİRLERİ DÜNYAYA YAYILIYOR

Büyükelçi Serulle, diğer yandan Juan Pablo Duarte y Diez'in Dominik Cumhuriyeti için kurucu, yaratıcı ve tüm Dominiklilerin babası olduğunu, buradaki büstün ülkesi için önemli olduğunu vurguladı.



Serulle, büstün çok hatırlatıcı olacağına dikkati çekerek, "Çünkü bu, (Diez'in) fikrinin okyanusları aştığı ve ilkeleri, değerleri ve demokrasisinin tüm dünyaya yayıldığı anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.



Büyükelçi Serulle, büstün üniversitedeki öğrenciler için de çok ilgi çekici olacağını dile getirdi.