Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanlığı'nda ülkesinin öncelikleri hakkında bilgilendirme toplantısı ve iftar düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'in ev sahipliğinde düzenlenen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile ASEAN üye ülkelerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Myanmar'da meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve ASEAN Başkanlığı için Malezya'ya başarılar diledi.

Türkiye'nin, Asya'daki ortaklarıyla ilişkilerinin kapsamını derinleştirmek ve genişletmek için çalıştığına işaret eden Ekinci, "Asya Pasifik bölgesi politik, ekonomik ve sosyal bir dönüşümden geçerken uluslararası ilişkilerde stratejik bir merkez olarak ortaya çıkıyor." dedi.

Ekinci, Türkiye'nin, Asya Pasifik'teki ASEAN'ın merkezi rolünü tanıdığını ve Güneydoğu Asya ülkelerini barış, güvenlik ve kalkınma alanlarında önemli diyalog ve uygulama ortakları olarak gördüğünü dile getirdi.

Türkiye ve ASEAN ülke temsilcilerinin, karşılıklı üst düzey ziyaretlerde bulunduğuna dikkati çeken Ekinci, verimli görüşmeler yapıldığına değindi.

Bakan Yardımcısı Ekinci, Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacminin son yıllarda arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve ASEAN, kendi bölgelerinde ekonomik faaliyetin başlıca güç merkezleridir. Türkiye'nin dinamik iş ortamı, Avrupa Birliği ile gümrük birliği ve büyük pazarlara yakınlığı, yabancı yatırımcılar için avantajlar sağlamakta."

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali de bu yıl ülkesinin ASEAN dönem başkanlığını devraldığını söyleyerek, ülkesinin ASEAN başkanlık temasının "kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik" olduğunu ifade etti.

ASEAN'ın amaçlarını gerçekleştirmek ve hiçbir ülkenin geride kalmamasını sağlaması için bu temaların seçildiğini aktaran Sazali, Birliğin diyalog ve diplomasi yoluyla bölgesel barış, güvenlik ve refahın önemini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Sazali, ASEAN'ın kuruluşuna ve yıllar içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Birlik hakkında sunum yaptı.

- TÜRKİYE-MALEZYA İKİLİ İLİŞKİLERİ

Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri AA'ya değerlendiren Sazali, "Malezya ve Türkiye ilişkileri şu anda en iyi ve en mükemmel durumda." diyerek, iki ülke arasında birçok alanda işbirliği yapıldığını aktardı.

Sazali, son yıllarda Türkiye-Malezya arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlere değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Malezya'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Büyükelçi Sazali, "Ziyaret süresi boyunca, ülkelerimiz arasında birçok anlayışa tanık olduk. Bunlardan biri, Türkiye'nin 2025 için Malezya'nın ASEAN başkanlığına desteğidir." dedi.

Malezya'nın, iki ülke arasındaki işbirliğine ve halklar arasındaki diyaloğa desteğinin süreceğini dile getirerek, Türkiye'nin son zamanlarda ASEAN ortağı olmayı arzuladığını, bölge ülkelerinin de bunu fark ettiğini ve bugünkü iftar programının bu amaçla düzenlendiğini kaydetti.

"ASEAN, 10 üye ülkeden oluşan çok büyük bir mekanizma." diyen Sazali, bir yıl içerisinde ortalama 374 toplantı düzenlendiğini aktardı.

Büyükelçi Sazali, "Türkiye'nin sadece Malezya ile değil, ASEAN'ın diğer birçok ülkesiyle de daha fazla işbirliği keşfetmesini görmek isteriz." ifadesini kullandı.

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