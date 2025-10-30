'Dönüm noktası' diyerek duyuruldu! Akkuyu için tarih verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Akkuyu NGS'nin (Nükleer Güç Santrali) ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanıyor" dedi.

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'na iştirak etti. Forumun açılış oturumunda konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin coğrafi, ekonomik ve siyasi açıdan kıtaların kesişme noktasında bulunduğuna vurgu yaparak "Bu konum, Türkiye'ye bölgesel ve küresel iş birliğinin ağırlık merkezi olarak doğal bir avantaj sağlıyor. Küresel belirsizlik karşısında Türkiye'nin stratejisi, çok net, esnek, ileriye dönük ve çeşitlendirilmiştir." dedi.

"AMACIMIZ GÜVENİLİR VE UYGUN FİYATLI ENERJİ SAĞLAMAK"

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ve stratejik vizyonunun merkezinde enerjinin yer aldığına dikkati çeken Bayraktar, "Amacımız, sıfır emisyona dönüşüm sürecimizde güvenli, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamak. Türkiye'nin toplam kurulu güç kapasitesi şu anda 121 gigavatı aşıyor ve bunun yüzde 60'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Bu oran, Türkiye'yi bölgedeki liderler arasına sokuyor. Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanıyor ve bu, enerji çeşitlendirme yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı.

NÜKLEERDE 20 GİGAVAT KAPASİTE

Türkiye'nin 2050 itibarıyla Trakya bölgesi ve Sinop'taki projelerle 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, küçük modüler reaktörlere yönelik projelerle de enerjide istikrar ve esnekliği arttıracaklarını ifade etti.

"TÜRKİYE, ORTA ASYA'DAN AVRUPA'YA İNOVASYON MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin bölgesel enerji ve güç haline geldiğini ve yapılacak projelerle geleceğe yönelik yatırımların artacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, "TürkAkım ve TANAP gibi projelerle Türkiye, sadece kendi arz sağlamakla geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel bir enerji merkezi haline gelerek doğudan batıya gaz akışını kolaylaştırıyor ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunuyor. Bu durum, Türkiye'yi lojistik, imalat ve teknoloji sektörleri; istikrar, bağlantı ve aynı anda birden fazla pazara erişim arayan yatırımcılar için cazip bir destinasyon haline getiriyor. Orta Asya'dan Avrupa'ya, Akdeniz'den Afrika'ya, Türkiye bir enerji, ticaret ve inovasyon merkezi haline gelmektedir" açıklamalarında bulundu.