Ekonomi

Dönüşüm başladı! Karadeniz'de tarım devrimi

Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan Sera Organize Tarım Bölgesi, yüksek teknoloji ve modern üretim teknikleriyle tarımda dönüşümün öncüsü oluyor. Büyük ölçekli yatırımların yapıldığı proje, Karadeniz'de yeni bir başarı hikâyesi yazıyor.

İHA22 Nisan 2026 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Dönüşüm başladı! Karadeniz'de tarım devrimi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın yüzde 80 hibe desteğiyle hayata geçirilen Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi hakkında yaptığı paylaşımda, bölgenin 4 milyar liralık yatırım hacmiyle tam anlamıyla bir üretim üssüne dönüştüğünü vurguladı. Yumaklı, Karadeniz'de yüksek teknoloji ve modern tarım teknikleriyle yeni bir başarı hikâyesi yazıldığını ifade etti.

Projenin tamamlandığında 800 bin metrekare üretim kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, yıllık 1,5 milyar liralık ekonomik katkı sağlanacağını aktardı. Bölgenin istihdama da güçlü katkı sunduğunu kaydeden Yumaklı, çalışanların yüzde 75'ini kadınların oluşturduğunu ve toplamda bin 500 kişiye iş imkânı sağlandığını dile getirdi.

Topraksız tarım uygulamalarıyla yüksek verimin amaçlandığı projede, üretim süreçlerinin Sıfır Atık prensibi doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Yumaklı, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı bu modelle Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunulduğunu söyledi.

