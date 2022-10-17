2025'e kadar 500 bin... Enerji devi açıkladı: Dönüşümün fitili ateşlendi

80 ülkede 46.000 istasyon ile dünyanın en büyük petrol perakendecisi Shell, yeni bir dönemin hazırlığına girdi. Shell'in Londra'nın güneybatısındaki Fulham Road'daki benzin istasyonu tamamen elektrifikasyona dönüştürülüyor. Eski benzin pompaları, insanların araçlarını şarj edebilecekleri ve pille çalışan araçları için elektrik satın alabilecekleri 10 hızlı elektrikli otomobil şarj cihazıyla değiştiriliyor.



HEDEF 2025'E KADAR 500.000 İSTASYON

Shell ayrıca Fulham'a benzer 9.000 şarj noktasına ve garaj veya ofis alanlarına dağılmış 95.000 şarj istasyonuna sahip. Grup şimdi Exxon, Total Energies ve BP gibi rakiplerininin önüne geçmek için 2025 yılına kadar toplam hızlı şarj istasyonu sayısını 500.000'e çıkarmayı hedefliyor.

Shell'in küresel perakende operasyonlarını yöneten Istvan Kapitany, "Bu, hepimize mobilin geleceğine dair bir fikir veriyor" dedi.

HIZLI VE KALİTELİ

Shell'in evde şarjdan avantajı ise standart şarj cihazlarından 10-20 dakika daha hızlı olan gelişmiş şarj cihazları sunacak olması.

Shell İngiltere Başkanı David Bunch, "Birleşik Krallık genelinde EV şarj cihazlarının kurulumunu hızlandırmak önemlidir ve bu hedef ve finansman teklifi, oraya daha erken ulaşmaya yardımcı olur. Elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için ülke genelindeki elektrikli araç kullanıcılarına şarj seçenekleri sunmak istiyoruz" dedi.

HARİKA BİR ÖRNEK

İngiltere Ulaştırma Bakanı Rachel Maclean ise Shell'in planını "mümkün olan en kısa sürede elektrikli araç altyapısında ilerleme sağlamak için özel sektör ve hükümetin birlikte nasıl çalıştığının harika bir örneği" olarak nitelendirdi.

LNG VE HİDROJENDEN VAZGEÇİLMEDİ

Bloomberg NEF'e göre, 2033'ün başlarında araç satışlarının yarısından fazlasına EV'lerin katkıda bulunması beklenirken, on milyonlarca gazla çalışan otomobil en az bir on yıl daha piyasada olacak. Sonuç olarak, Shell benzin istasyonlarının sayısını hemen azaltmadı, sadece onları "mobil konumlar" olarak yeniden adlandırdı. Elektrifikasyona paralel olarak Shell, sıvılaştırılmış doğal gaz LNG ve hidrojen gibi yakıt tedarik istasyonlarının bakımını yaparak kendi riskini de engelledi.

TESLA MODEL 3'Ü TAMAMEN ŞARJ ETMEK YAKLAŞIK 800 TL

Shell'in bir dizi yeraltı depolama tankına ve çatısında güneş pillerine sahip olduğu Fulham'da Tesla Model 3'ü tamamen şarj etmek yaklaşık yarım saat sürecek ve 35 £ (725 TL)'den daha pahalıya mal olacak.

Şirket, dünyanın en dinamik ve potansiyel elektrikli araç pazarı olan Çin'deki genişlemesini de hızlandırıyor. Shell'in sahil kenti Xiamen'deki istasyonunda düzinelerce şarj noktası, 28 yakıt pompası ve elektrikli araç üreticisi Nio tarafından tasarlanan otomatik bir pil değiştirme tesisi bulunuyor.

Shell'in Asya'daki perakende iş bölümü başkanı Amr Adel, grubun sonbahardan itibaren Avrupa'da yeni bir hizmet başlatmayı planladığını açıklayarak, "Şimdiden başlayarak geleceğe hazırlanıyoruz. Büyüme hedeflerimiz her zaman mevcut" dedi.

Star Gazetesi