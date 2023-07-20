Dördüncü kira destek ödemesi depremzedelerin hesaplarına yatırıldı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD'dan nisan ayından itibaren dördüncü kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek" ifadelerine yer verdi.