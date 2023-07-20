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Ekonomi

Dördüncü kira destek ödemesi depremzedelerin hesaplarına yatırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik dördüncü kira ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

20 Temmuz 2023 Perşembe 16:01 - Güncelleme:
Dördüncü kira destek ödemesi depremzedelerin hesaplarına yatırıldı
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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD'dan nisan ayından itibaren dördüncü kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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