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Ekonomi

Dört milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısında açıkladığı 4 milyon haneye doğalgaz desteği başvuruları bugün başlıyor. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler e-devlet üzerinden ve bakanlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) giderek başvuruda bulunabilecek. Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca ısınma desteği olarak verilen kömür yardımı artık doğalgaz desteği olarak da verilecek. Bugünden itibaren alınacak başvurular ile 4 milyon haneye 3 milyar liralık doğalgaz desteği sağlanacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler e-devlet üzerinden ve bakanlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) giderek başvuruda bulunabilecek.

Sabah18 Şubat 2022 Cuma 08:08 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 08:08
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Doğalgaz destek ödemeleri mart ayının ikinci haftası başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek ısıl haritaya göre tespit edilecek. Destek ödemeleri hane başına 450 ila bin 150 lira arasında değişecek. Sabah'ın haberine göre, Doğalgaz destekleri yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında gerçekleştirilecek. Başvuru sonucunda hak sahibi olan kişiler PTT'lerde doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

ISIL HARİTADA ÇALIŞMA YAPILDI

81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Yardım miktarı belirlenmeden önce bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı.

ENDEKS HAZIRLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi. Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

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