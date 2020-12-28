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Ekonomi

Dört yeni petrol ve gaz yatağı keşfettiler

Suudi Arabistan'da ülkenin farklı yerlerinde olmak üzere dört yeni petrol ve doğal gaz yatağı keşfedildiği açıklandı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 10:40 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:41
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Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu duyuruldu.

Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, ülkenin farklı yerlerinde 4 petrol ve geleneksel olmayan doğal gaz yatağı bulduğunu söyledi.

Bin Selman, keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için Aramco'nun çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporuna göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

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